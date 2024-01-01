Infoset

Infoset

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: infoset.app

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Infoset — це провідна хмарна багатоканальна платформа підтримки та продажів. За допомогою Infoset ви можете легко керувати всіма своїми каналами підтримки та продажів, такими як вхідні/вихідні дзвінки (хмарний колл-центр, хмарний комутатор), електронна пошта, чат, чат-бот, соціальні мережі з єдиної платформи.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення служби підтримки

Вебсайт: infoset.app

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Infoset». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

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chatwoot.com

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ConnectWise Manage

connectwise.com

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Help Scout

helpscout.net

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