Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Infoset» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Infoset — це провідна хмарна багатоканальна платформа підтримки та продажів. За допомогою Infoset ви можете легко керувати всіма своїми каналами підтримки та продажів, такими як вхідні/вихідні дзвінки (хмарний колл-центр, хмарний комутатор), електронна пошта, чат, чат-бот, соціальні мережі з єдиної платформи.

Вебсайт: infoset.app

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