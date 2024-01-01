Infographic.Ninja

Infographic.Ninja

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Вебсайт: outline.ninja

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«Infographic Ninja» від Outline Ninja – це автоматизований інструмент для створення інфографіки на основі ШІ. Він розроблений, щоб надати користувачам можливість швидко та легко конвертувати ключові слова у формат інфографіки, що полегшує розуміння та обмін інформацією. Інструмент вимагає спочатку вказати ключове слово та назву, а потім використовує ШІ для створення решти інформації. Демонстрація пропонує короткий огляд функцій і можливостей інструменту, і користувачі можуть підписатися, щоб розблокувати повну версію. Також доступні такі параметри спеціальних можливостей, як налаштування розміру тексту, кольору, контрастності та розміру курсору. Outline Ninja надає умови використання та політику конфіденційності, гарантуючи захист даних користувачів.

Вебсайт: outline.ninja

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