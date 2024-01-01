Альтернативи - Influencer Marketing AI

Fohr

fohr.co

У компанії Fohr ми вважаємо, що амбасадорний маркетинг — це найкращий маркетинг впливу. Це та реклама, яку ви пам’ятаєте, і в той же час реклама, про яку ви забуваєте, взагалі була рекламою. Він побудований на любові до бренду, оповіді та чесності. Fohr була першою маркетинговою платформою для вплив...