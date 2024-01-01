Альтернативи - Influencer Marketing AI

Later

Later

later.com

Later — це платформа маркетингу та комерції в соціальних мережах, яка допомагає власникам бізнесу, творцям, агентствам і командам соціальних мереж розвивати свої бренди та бізнес в Інтернеті. Пізніше допоможе вам заощадити час і розвивати свій бізнес, спрощуючи керування всією стратегією соціальних...

Impact

Impact

impact.com

Impact.com, провідна глобальна платформа управління партнерством, змінює спосіб, у який підприємства виявляють і керують усіма типами партнерств, включаючи афілійованих осіб, впливових осіб, видавців комерційного контенту, B2B тощо, з моменту свого заснування в 2008 році. Їхня потужна, цілеспрямован...

LTK

LTK

shopltk.com

Купуйте останні новинки в галузі моди, дому, краси та фітнесу від впливових людей LTK, яким ви довіряєте. Ідеї ​​робочого одягу, весільні сукні для гостей, туристичні образи та багато іншого.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

PartnerStack — це комплексне рішення для партнерства. Платформа підтримує партнерський маркетинг, діяльність рефералів і торговельних посередників, а також вирішує питання керування додатками партнерів, залучення, атрибуції, освіти, виплат, дотримання вимог і додаткових потреб партнерського каналу. ...

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Meltwater, піонер медіа-розвідки, надає PR, комунікаційним і маркетинговим професіоналам інформаційну перевагу, необхідну для того, щоб залишатися попереду, і єдине інтегроване рішення для ефективності. Оскільки Meltwater є єдиним комплексним рішенням для PR і соціальних медіа, понад 30 000 компаній...

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Наскрізна платформа керування впливовими людьми на основі штучного інтелекту Активуйте більше впливових осіб за найкоротший час 6 млн. впливових осіб | 4 Соціальні канали | 1 зручна платформа на основі штучного інтелекту. Довіряють понад 100 провідних світових брендів і понад 4300 маркетологів, що к...

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole допомагає маркетологам вимірювати, покращувати та звітувати про вплив, який вони справляють на соціальні мережі. Соціальне прослуховування, відстеження впливових осіб і аналітичні продукти Keyhole допомагають маркетологам покращити свою стратегію соціальних медіа та довести свою ефективніст...

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Перетворіть своїх клієнтів на чемпіонів бренду за допомогою BrandChamp. BrandChamp оптимізує активацію та керування програмами захисту брендів, як ніколи раніше. Приєднуйтесь до брендів, що розвиваються найшвидше, у збільшенні продажів за рекомендаціями та стимулюванні створеного користувачами конте...

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та підвищити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Emplifi — це провідна уніфікована платформа CX, створена для об’єднання маркетингу, обслуговування та комерції, щоб допомогти компаніям усунути прогалину в клієнтському досвіді. Emplifi є міжнародною компанією з більш ніж 20-річним досвідом роботи в галузі, яка допомагає більш ніж 20 000 брендам, та...

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повні...

GRIN

GRIN

grin.co

GRIN — це найкраще програмне забезпечення для маркетингу для брендів електронної комерції. Наша платформа на основі штучного інтелекту включає в себе 32 м+ набору впливових осіб, робочу кімнату для проведення кампаній, звітність і аналітику, оплату та виконання продуктів, повну медіа-бібліотеку вміс...

Influencer Searcher

Influencer Searcher

influencersearcher.com

Інфлюенсер-пошук – це інструмент, який використовується для виявлення впливових осіб на основі характеру їх вмісту (наприклад, мода, ігри, мама) і дає розуміння їхньої аудиторії. Інструмент також допомагає відстежувати кампанії впливових людей і керувати ними, об’єднуючи впливових людей, з якими ви ...

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Універсальна роздрібна медіа-платформа Perpetua допомагає брендам підняти ефективність реклами на новий рівень. Ми надаємо вам інструменти, автоматизацію та контроль, необхідні для повної реалізації рекламного потенціалу в Amazon, Walmart, Instacart тощо.

Upfluence

Upfluence

upfluence.com

Upfluence надає брендам усі інструменти, необхідні для оптимізації своїх кампаній із впливовими особами та підвищення продажів. Знайдіть найкращих впливових людей за допомогою набору інструментів Upfluence для виявлення впливових осіб, включаючи велику базу даних перевірених впливових осіб, органічн...

Lolly

Lolly

lolly.com

Lolly.com — це уніфіковане рішення для маркетингу впливових людей, яке дозволяє брендам максимально збільшити присутність свого бренду за допомогою творців в Instagram, TikTok і YouTube.

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

HypeAuditor — це компанія SaaS, яка пропонує комплексні рішення для брендів, агентств і платформ, які працюють із впливовими особами. HypeAuditor розробив комплексний набір інструментів і звітів для аналізу впливових людей в Instagram, YouTube, TikTok, Twitch і Twitter, а також планування маркетинг...

joinbrands

joinbrands

joinbrands.com

​JoinBrands — це ринок впливових людей і контенту, створеного користувачами (UGC), де ви можете швидко зв’язати свій бренд із тисячами творців контенту та впливових осіб TikTok для просування своїх продуктів і послуг.

Julius

Julius

juliusworks.com

Julius — це маркетингова платформа для впливових людей, яка пропонує масштабовані повноцінні рішення на основі даних. Його власна технологія відповідає унікальним потребам корпоративних клієнтів у визначенні, активації та точному вимірюванні та отриманні найкращої цінності для їхніх кампаній. Компан...

BrandMaxima

BrandMaxima

brandmaxima.com

BrandMaxima — це провідна SaaS-платформа для виявлення та аналітики впливових людей із найбільшою у світі базою даних впливових осіб із 103,5 мільйонами впливових осіб в Instagram, Tiktok, YouTube і Twitter. Функції BrandMaxima включають виявлення впливових осіб, аналітику впливових осіб, керування ...

Traackr

Traackr

traackr.com

Traackr — це система записів для керованого даними маркетингу впливових людей, яка надає інформацію та інструменти, необхідні для запуску ефективних маркетингових програм впливу. Наша платформа дозволяє маркетологам досягати більшого впливу та рентабельності інвестицій, інвестуючи в правильні страте...

Wowzi

Wowzi

wowzi.co

Wowzi — це світова провідна технологічна компанія, яка дозволяє малим і середнім підприємствам, транснаціональним корпораціям, креативним агентствам, дослідницьким компаніям і неурядовим організаціям підключатися до нашої різноманітної спільноти африканських творців. Платформа Wowzi допомагає бренда...

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті...

Roster

Roster

getroster.com

Кожен має вплив, і найкращі бренди використовують Roster, щоб використовувати його. За допомогою Roster компанії перетворюють пристрасних клієнтів на амбасадорів бренду, які підвищують обізнаність у соціальних мережах, стимулюють маркетингові ініціативи, як-от огляди, і збільшують дохід. Комплексний...

Audiense

Audiense

audiense.com

Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайт...

Fohr

Fohr

fohr.co

У компанії Fohr ми вважаємо, що амбасадорний маркетинг — це найкращий маркетинг впливу. Це та реклама, яку ви пам’ятаєте, і в той же час реклама, про яку ви забуваєте, взагалі була рекламою. Він побудований на любові до бренду, оповіді та чесності. Fohr була першою маркетинговою платформою для вплив...

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

Маркетинг – це експеримент. А наступним чудовим експериментом для вашої стратегії цифрового маркетингу є використання створеного користувачами контенту (UGC) для збільшення аудиторії, посилення залучення аудиторії та збільшення доходу. Це відбувається з LoudCrowd. LoudCrowd співпрацює з найбільш шви...

Influence.co

Influence.co

influence.co

За останні 4 роки ми створили найбільшу спільноту справжніх людей в економіці впливу. Ми працюємо з понад 170 тисячами впливових осіб, 35 тисячами брендів і понад 10 тисячами агентств. Наша платформа миттєво дозволяє вам знаходити, залучати та спілкуватися з впливовими людьми за допомогою єдиного на...

TrueFanz Influencers

TrueFanz Influencers

truefanz.com

TrueFanz допомагає творцям вмісту та брендам отримувати гроші за публікацію в Інтернеті. На TrueFanz ваші найбільші прихильники стають активними учасниками, пропонуючи їм VIP-доступ до вашого вмісту. За допомогою TrueFanz ви можете надати своїм найбільшим прихильникам доступ до вмісту, спільноти та ...

OkFans

OkFans

okfans.com

Okfans — це веб-сайти з передплатою, на яких автори контенту, як-от користувачі YouTube, фітнес-тренери, моделі, творці контенту, громадські діячі та творці контенту для дорослих, можуть заробляти гроші, розпочавши підписку, щоб монетизувати свою професію. Шанувальники можуть платити за контент (фот...

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