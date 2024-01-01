Альтернативи - Infinito

Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman полегшує розробку API. Наша платформа пропонує інструменти для спрощення кожного кроку процесу створення API та оптимізує співпрацю, щоб ви могли швидше створювати кращі API.

Stoplight

Stoplight

stoplight.io

Використовуючи Stoplight, ви можете створювати описи OpenAPI, документацію, імітаційні сервери набагато швидше, ніж інші інструменти API, без спеціальних знань на одній централізованій платформі.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster — це платформа без коду нового покоління для автоматизації бізнес-процесів і створення нативних додатків для Інтернету та мобільних пристроїв із генерацією коду.

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

Приєднуйтесь до тисяч розробників, які використовують SwaggerHub для створення та розробки чудових API. Зареєструйтеся або увійдіть сьогодні.

Kernex

Kernex

kernex.io

Kernex — це Headless CMS, яка дозволяє легко створювати власний API і керувати вмістом.

Backendless

Backendless

backendless.com

Візуальна платформа розробки додатків, яка робить додатки інтуїтивно зрозумілими для створення та легкими в управлінні, код не потрібен.

Zuplo

Zuplo

zuplo.com

Швидше надсилайте якісні API: API-шлюз Zuplo допомагає малим і великим командам створювати швидкі та безпечні API, які мають кардинальний досвід розробника.

Tinybird

Tinybird

tinybird.co

Tinybird — це безсерверний аналітичний сервер для розробників. Поглинайте потокові дані, аналізуйте та збагачуйте їх за допомогою SQL і миттєво публікуйте результати як динамічні REST API з низькою затримкою.

Kong

Kong

konghq.com

Kong – це компанія, що займається підключенням до хмари для керування API та мікросервісами. Наша платформа об’єднує шлюз API, Ingress і Service Mesh в одному рішенні для розробників.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica (NYSE: INFA), лідер у сфері управління корпоративними хмарними даними, втілює дані та штучний інтелект у життя, даючи компаніям змогу реалізувати трансформаційну силу своїх найважливіших активів. Ми створили нову категорію програмного забезпечення, Informatica Intelligent Data Management...

Xano

Xano

xano.com

Найшвидший спосіб створити потужну масштабовану серверну програму без коду. Xano є надійним сервером для понад 50 000 додатків SMB і Enterprise.

Boomi

Boomi

boomi.com

Рішення Boomi iPaaS допоможуть вам забезпечити майбутнє вашого бізнесу завдяки інтелектуальній інтеграції та автоматизації. Підключайте все, всюди, з Boomi.

Synatic

Synatic

synatic.com

Платформа даних Synatic — це комбінація iPaaS, ESB, ETL і API Management, створена для забезпечення цілісного рішення, яке надає цінності з неймовірною швидкістю. Завдяки простим у користуванні інструментам у поєднанні з функціями корпоративного рівня ми скорочуємо час і витрати на інтеграцію даних,...

Beeceptor

Beeceptor

beeceptor.com

У Beeceptor ми переосмислюємо підхід малих до великих команд до розробки програмного забезпечення за допомогою нашої найсучаснішої платформи віртуалізації сервісів і API Mocking. Це інноваційне рішення унікальним чином поєднує макетний сервер, локальний тунель і проксі-сервер HTTP, забезпечуючи безд...

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