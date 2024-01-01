Infawork — це єдине, що потрібно підприємцям із програмного забезпечення, щоб створити, розвивати та керувати своєю компанією. Уявіть собі бізнес-програмне забезпечення, яке ви не ненавидите, яке не коштує вам тисяч і тисяч доларів і для роботи з яким не потрібен вчений ступінь. Уявіть собі єдине інтегроване програмне забезпечення для всього вашого обліку, управління персоналом, замовлень, виробництва, складів і запасів, бюджетування, постачальників, звітності. Електронна комерція та керування клієнтами, а також деякі інші дрібниці, такі як електронна пошта, календар і миттєві повідомлення. Уявіть собі, що у вас є партнер із програмного забезпечення, який існує виключно для того, щоб допомогти вашому бізнесу досягти успіху. Якщо ви можете уявити все це, ви можете уявити собі Infawork: доступне, просте у використанні та всеохоплююче програмне забезпечення для бізнесу для створення, керування та розвитку малого та середнього бізнесу.

Вебсайт: infawork.com

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