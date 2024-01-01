Альтернативи - Induct

Hives.co

hives.co

Готова платформа для легкого залучення співробітників і збору ідей з усієї організації. --- Вулики почалися з простої ідеї, що потрібно ділитися знаннями та досвідом. Колись ми були командою консультантів, які допомагали організаціям створити краще та ефективніше цифрове робоче місце. Однак ми з сам...