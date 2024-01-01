Independent Nigeria

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Незалежні газети Нігерії, найбільш читана газета серед ділових і політичних еліт. Ми випускаємо якісну, яскраву та життєздатну газету, яка буде інформувати та формувати поточне та прагне політичне, ділове, економічне та культурне лідерство нації; кинути виклик і надихнути журналістів країни просувати та захищати суспільне благо; і забезпечувати вищу цінність для всіх зацікавлених сторін.

Вебсайт: independent.ng

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