WebCatalog
Indent

Indent

indent.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Indent» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

За допомогою Indent ваша команда може швидко отримати необхідний доступ до хмарних додатків та інфраструктури, коли їм це потрібно. Зручний контроль доступу – Indent надає членам команди доступ за вимогою до хмарних програм та інфраструктури за лічені секунди, а не за дні.

Вебсайт: indent.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Indent». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

MacinCloud

MacinCloud

macincloud.com

Kamatera

Kamatera

kamatera.com

Focus Analytics

Focus Analytics

focusanalytics.app

Pipedream

Pipedream

pipedream.com

CloudCone

CloudCone

cloudcone.com

Dashibase

Dashibase

dashibase.com

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Blynk

Blynk

blynk.io

Flyhomes

Flyhomes

flyhomes.com

Trainerize

Trainerize

trainerize.com

Gympass

Gympass

gympass.com

Terraform Cloud

Terraform Cloud

terraform.io

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності