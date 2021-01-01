Альтернативи - InAppStory

Appgain.io

appgain.io

Appgain — це повна маркетингова платформа для Інтернету та мобільних пристроїв, яка допомагає мобільним і веб-додаткам отримати більше користувачів і покращити залучення на одній платформі. До 2020 року буде витрачено 200 мільярдів доларів лише на те, щоб ви завантажували програми, і 75% із них ніко...