Альтернативи - Impress.ai

Fountain

fountain.com

Fountain об’єднує наймання в одне місце, тож ви можете швидше наймати кращих людей, незалежно від того, чи є ви великою компанією, франшизою чи малим бізнесом. Відстежуйте, керуйте та підключайтеся до будь-якого місця. Незалежно від того, чи є у вас одна чи 1000 локацій, ми зробимо це простим. Fount...