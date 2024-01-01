Immerss

Immerss

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Вебсайт: immerss.live

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Immerss — це SaaS-платформа для відео в прямому ефірі та чату, яка дозволяє продавцям будь-якого розміру безперешкодно спілкуватися безпосередньо зі своїми онлайн-клієнтами. Продавці, які використовують Immerss, насолоджуються неперевершеним залученням клієнтів і бачать вимірні результати в конверсіях, AOVs і поверненнях. Легко захоплюйте своїх онлайн-клієнтів і створюйте тривалі стосунки з ними.
Категорії:
Shopping
Програмне забезпечення для живої торгівлі

Вебсайт: immerss.live

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Альтернативи

Klarna

Klarna

klarna.com

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Dacast

Dacast

dacast.com

Syte

Syte

syte.ai

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Whisbi

Whisbi

whisbi.com

degpeg

degpeg

degpeg.com

CommentSold

CommentSold

try.commentsold.com

Plobal Apps

Plobal Apps

plobalapps.com

Livescale

Livescale

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Reve Chat

Reve Chat

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degpeg

degpeg

degpeg.com

konversable

konversable

konversable.com

Buysafe

Buysafe

buysafe.com

Ecomfy Lead

Ecomfy Lead

ecomfylead.com

onWebChat

onWebChat

onwebchat.com

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