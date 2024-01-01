Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Immerss» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Immerss — це SaaS-платформа для відео в прямому ефірі та чату, яка дозволяє продавцям будь-якого розміру безперешкодно спілкуватися безпосередньо зі своїми онлайн-клієнтами. Продавці, які використовують Immerss, насолоджуються неперевершеним залученням клієнтів і бачать вимірні результати в конверсіях, AOVs і поверненнях. Легко захоплюйте своїх онлайн-клієнтів і створюйте тривалі стосунки з ними.

Вебсайт: immerss.live

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Immerss». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.