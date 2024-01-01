ImagetoCartoon

ImagetoCartoon

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Вебсайт: imagetocartoon.com

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ImagetoCartoon — онлайн-штучний мультиплікатор, який перетворює ваше обличчя на стиль мультфільму чи аніме. Він оснащений новітньою технологією мультиплікаційного штучного інтелекту та може перетворити зображення на мультфільм за лічені секунди. Він безкоштовний для використання та не вимагає жодного облікового запису чи оплати. Карикатурник зі штучним інтелектом має на вибір понад 50 ефектів і може створювати аватари, персонажів і мультиплікаційні емодзі. Він також забезпечує підтримку 24/7, і жодне зображення не зберігається в системі. Користувачі можуть завантажити програму Cartoonize для мобільних пристроїв і Mac, щоб редагувати та перетворювати селфі на мультики. ImagetoCartoon також сумісний із Image to Sketch, Image to Caricature та іншими мультиплікаційними інструментами. Користуватися ним безпечно та безпечно, без жодних платежів чи збережених зображень. Усі зображення будуть очищені протягом 3 годин.

Вебсайт: imagetocartoon.com

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