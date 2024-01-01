ImageColorizer — онлайн-інструмент, який спеціалізується на відновленні, розфарбуванні та покращенні старих фотографій. Використовуючи так звану передову технологію штучного інтелекту, інструмент додає колір до чорно-білих зображень, прагнучи надати їм реалістичні, яскраві відтінки. Окрім розфарбовування, ImageColorizer пропонує низку інших послуг: відновлення старих фотографій шляхом збільшення деталізації та покращення чіткості; покращення розмитих зображень низької якості; ретуш портретних фотографій; і функція відновлення, призначена для відновлення подряпаних або пошкоджених зображень. Інструмент також надає можливість очищати фотографії, видаляючи непотрібні об’єкти, використовуючи те, що він описує як новітню технологію чарівної гумки. ImageColorizer представляє ці можливості як керовані штучним інтелектом і спеціально розроблені для оживлення та оптимізації старих фотографій. Платформа позиціонується як зручне рішення, яке не потребує передових навичок редагування фотографій. Варто зазначити, що хоча ImageColorizer є переважно онлайн-інструментом, він також пропонує програму для користувачів Windows і Mac.

Вебсайт: imagecolorizer.com

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