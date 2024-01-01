Image AI – це набір інструментів на основі штучного інтелекту, призначених для створення різних типів зображень і візуального вмісту. Він пропонує генератори для створення персонажів RPG, карт, NPC, персонажів аніме, мультфільмів тощо. Набір інструментів поширюється на певні генератори зображень для ілюстрацій, портретів обличчя та перетворення тексту в зображення, і це лише деякі з них. Він може створювати як реалістичні зображення, так і зображення на тему фентезі, що робить його корисним для цілого ряду застосувань від ігрового дизайну до цифрового мистецтва. Окрім інструментів створення, Image AI надає утиліти покращення зображення, які можуть масштабувати, відновлювати та покращувати зображення, а також налаштовувати фон зображення. Утиліти створення тексту для передісторії персонажа також включені. Для користувачів, які прагнуть взаємодіяти та експериментувати з інструментом, він надає інтерактивні сторінки розмальовок. Загалом Image AI покликаний втілити в життя захоплюючі візуальні ефекти на низці об’єктів за допомогою потужності генеративного AI.

Вебсайт: imageai.app

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