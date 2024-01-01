Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «IM Creator» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

IM Creator, або IM, — це компанія з програмного забезпечення та хостингу, головний офіс якої розташований у Нью-Йорку, а офіс — у Тель-Авіві, Ізраїль. IM Creator було засновано генеральним директором Джонатаном Сарагоссі в 2011 році. Інструменти IM Creator дозволяють окремим особам і компаніям створювати та підтримувати веб-сайти, блоги та онлайн-магазини HTML5 без написання коду

Вебсайт: imcreator.com

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