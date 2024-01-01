Альтернативи - IGLeads.io
Meltwater
meltwater.com
Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.
Cision
cision.com
Cision Ltd. – це компанія зі зв’язків із громадськістю та медіа-програмне забезпечення та постачальник послуг. Компанія зареєстрована на Кайманових островах зі штаб-квартирою в Чикаго, Іллінойс; з клієнтами по всьому світу. Компанія стала публічною шляхом зворотного злиття в червні 2017 року. Окрім ...
Critical Mention
criticalmention.com
Найкраща у своєму класі служба моніторингу медіа для телебачення, радіо, новин, подкастів і соціальних мереж, а також найточніша база даних контактів зі ЗМІ в галузі.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (раніше MediaMiser) є постачальником програмного забезпечення для моніторингу та аналізу ЗМІ та професійних послуг для спеціалістів зі зв’язків з громадськістю та маркетингу. Agility PR Solutions використовує запатентовану технологію для моніторингу, агрегування, аналізу та обмі...
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream — це веб-програмне забезпечення, яке допомагає найкращим світовим маркетологам просувати свої продукти, послуги та вміст, створюючи посилання, рекламу та бренди.
BuzzSumo
buzzsumo.com
Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати ефективність і виявляти впливових осіб. BuzzSumo підтримує стратегії понад 500 тис. маркетологів і...
Prezly
prezly.com
Prezly — це платформа для оповідання, яка допомагає організаціям публікувати, поширювати та володіти своїми історіями з метою створення шанувальників.
Muck Rack
muckrack.com
Використовуйте Muck Rack, щоб знайти журналістів, залучити пресу до своєї історії, стежити за новинами та звітувати про вплив вашого PR. Журналісти можуть створювати портфоліо та прискорювати свою кар’єру.
Skeepers
octoly.com
Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...
Storiad
storiad.com
Storiad допомагає авторам планувати, розгортати та керувати кампаніями просування цифрових книг, щоб охопити потрібну книжкову аудиторію, підвищити обізнаність про книгу та збільшити продажі книг.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ змінить ваші відносини зі ЗМІ. В одному місці ви можете створювати списки ЗМІ, розповсюджувати прес-релізи, презентувати свою історію та читати звіти про прес-релізи. Це робить обмін новинами миттєвим і безпроблемним.
PeakMetrics
peakmetrics.com
Автоматично збирайте та повідомляйте про висвітлення в ЗМІ. PeakMetrics у режимі реального часу витягує аналітичну інформацію та створює корисні дані з мільйонів неструктурованих міжканальних медіа-даних.
Telum Media
telummedia.com
Telum Media — це всеосяжна платформа контактів зі ЗМІ, яка створює зв’язки між піар-індустрією та медіа-індустрією в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
The Shelf
theshelf.com
The Shelf – це сайт, який допомагає блогерам-фрілансерам і особам із соціальних впливів зв’язуватися з брендами, які хочуть співпрацювати.
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill — провідна платформа медіарозвідки в режимі реального часу. Поєднуючи команду досвідчених професіоналів із зв’язків із громадськістю та індустрії Алекса Норткотта з інноваційними технологіями, Roxhill забезпечує медіа-аналіз... Показати більше та розуміння, яке вам потрібно на сучасному ринк...
PressPitch.io
presspitch.io
PressPitch.io — це програмне забезпечення для зв’язків з громадськістю (PR), яке керується спільнотою. Ми об’єднуємо журналістів, МСП та стартапи, щоб спілкуватися та співпрацювати безпосередньо. Він надає рішення DIY для малих підприємств, щоб прискорити їхню присутність у ЗМІ та допомогти журналіс...
PodSeeker
podseeker.co
Podseeker — це медіа-база подкастів для фахівців із зв’язків із громадськістю та маркетингу. Ми допомагаємо нашим користувачам орієнтуватися в «нових медіа» та надаємо інструменти, які допоможуть їм отримати замовлення на подкасти як гість.
OnePitch
onepitch.co
Позбавтеся від здогадок із заробленої медіа-стратегії. Технологія відповідності OnePitch надає точний список медіа для кожного виступу, що полегшує вашій команді залучення інтересу, забезпечення розміщення та підвищення прихильності до бренду. Досягайте результатів швидше за допомогою OnePitch.
Sourcery
sourcery.ai
Охопіть більше клієнтів. Заробляйте якісні зворотні посилання. Перестаньте думати, як отримати безкоштовну рекламу. Наше програмне забезпечення допоможе вам самостійно отримати якісні зворотні посилання. Так легко, це як магія. » Підвищення поінформованості про бренд » Більше вхідного трафіку та пот...
JustReachOut
justreachout.io
Програмне забезпечення для зв’язків із громадськістю та рекомендації, які допоможуть вам розкрити свій бізнес. Зверніться, знаючи, що журналіст добре підходить для вашої історії. Наше програмне забезпечення дозволяє вам знаходити найрелевантніших журналістів, публікації, можливості преси, подкасти т...
NinjaOutreach
ninjaoutreach.com
Маючи понад 130 мільйонів профілів у нашій базі даних із веб-сайтів Instagram, TikTok, YouTube і Blogger, NinjaOutreach є найкращим програмним забезпеченням для роботи з блогерами та маркетинговими діячами для онлайн-брендів, цифрових маркетологів і малих компаній, зацікавлених у розширенні своєї пр...
Wizikey
wizikey.com
Що таке Wizikey? Wizikey — це програмне забезпечення для моніторингу ЗМІ та PR. Він допомагає компаніям у моніторингу медіа в різних медіа разом із тенденціями та уявленнями про конкурентну розвідку та розповсюдження прес-релізів у всьому світі. Це також допомагає PR-фахівцям знайти потрібну групу р...
Anewstip
anewstip.com
Anewstip — це універсальна PR-платформа, яка допомагає підприємцям, PR-фахівцям і маркетологам шукати відповідних медіа-контактів (журналістів, редакторів, блогерів, впливових осіб тощо), створювати медіа-списки, надсилати персоналізовані презентації чи масові прес-релізи, а також здійснювати моніто...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM переосмислює зароблені ЗМІ за допомогою своєї технології управління зв’язками з громадськістю. Платформа PRM дає змогу фахівцям з маркетингу та комунікацій знаходити правильні засоби масової інформації для презентації своїх історій, керувати зв’язками зі ЗМІ та кампаніями, відстежувати ви...
Prowly
prowly.com
Prowly — це комплексне рішення для автоматизації робочого процесу для PR-професіоналів, завдяки якому компанії будь-якого розміру можуть ефективніше керувати зв’язками зі ЗМІ, заощаджуючи час на рутинних завданнях. Prowly підтримує користувачів у розповіді історій, пошуку потрібних контактів зі ЗМІ ...
Newswire
newswire.com
Newswire — це медіа-технологічна компанія, яка надає своїм клієнтам послуги з розповсюдження прес-релізів, які допомагають підвищити впізнаваність бренду, заробити згадки в ЗМІ, підвищити видимість в Інтернеті, покращити ефективність оптимізації пошукових систем, збільшити продажі тощо. На додаток д...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive є глобальним партнером у сфері PR та комунікацій. Працюючи з тисячами організацій по всьому світу, ми розуміємо тиск, з яким ви стикаєтеся. Як створення сильного бренду та репутації. Бути очима, вухами та совістю вашої організації. Підтримка C-suite, ширшого бізнесу та його успіху. Ми поєд...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud пропонує найповнішу в світі наскрізну технологію подій і супутні послуги для створення й керування подіями. Керуйте всім життєвим циклом своїх подій, незалежно від місця, формату, розміру чи тривалості – від окремих сеансів до постійного досвіду. Notified дозволяє організаторам ...
Tagger Media
taggermedia.com
Tagger від Sprout Social здійснив революцію в індустрії маркетингу в соціальних мережах для деяких найбільших сучасних брендів і агентств, зокрема Omnicom, Havas Media, Ralph Lauren, Ketchum, Social Chain, Spindrift, Takumi, Valvoline і Dolce & Gabbana. Платформа соціального аналізу на основі даних ...
Heepsy
heepsy.com
Знайдіть впливових осіб за лічені секунди. Миттєвий доступ до інфлюенсерів Instagram, Youtube, Tiktok і Twitch за місцезнаходженням і категорією. Проаналізуйте свою аудиторію та зв’яжіться з нею.
PressRush
pressrush.com
Підсилюйте свої PR-кампанії за допомогою PressRush База даних контактів ЗМІ, списки ЗМІ та пошук журналістів для зв’язків з громадськістю
Postaga
postaga.com
Залучайте більше потенційних клієнтів, налагоджуйте стосунки та отримуйте зворотні посилання за допомогою ефективної, легкої, холодної електронної пошти та платформи для продажу.
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Відкрийте для себе вплив PR в Інтернеті! Слідкуйте за тим, що говорять про ваш бренд, створюйте свою історію, визначте та залучайте свою аудиторію та аналізуйте результати.