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Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC) — це глобальна організація бухгалтерської професії, яка покликана служити суспільним інтересам шляхом зміцнення професії та сприяння розвитку сильних міжнародних економік.

Вебсайт: ifac.org

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