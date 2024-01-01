IFAC News

IFAC News

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Вебсайт: ifac.org

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Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC) — це глобальна організація бухгалтерської професії, яка покликана служити суспільним інтересам шляхом зміцнення професії та сприяння розвитку сильних міжнародних економік.

Вебсайт: ifac.org

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