Альтернативи - IdeaPlan

NEXT

nextapp.co

NEXT — це платформа пошуку продуктів на базі штучного інтелекту, яка перетворює взаємодію з клієнтами на розуміння продукту. NEXT збирає дані про взаємодію з клієнтами, точно розуміє ці взаємодії та надає аналітичну інформацію, що ґрунтується на фактах, яку команди використовують для підтвердження п...