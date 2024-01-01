Альтернативи - IdeaBuddy

Modeliks

modeliks.com

Modeliks — це програмне забезпечення для бізнес-планування, яке допомагає стартапам і малим і середнім підприємствам створювати презентації, бізнес або фінансові плани та звіти для інвесторів. Створіть свій план самостійно або у співпраці зі своєю командою та поділіться ним з інвесторами та зовнішні...