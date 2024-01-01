Альтернативи - IdeaBuddy
LivePlan
liveplan.com
LivePlan спрощує бізнес-планування, складання бюджету, прогнозування та відстеження ефективності для малого бізнесу та стартапів. Станьте впевненішим власником бізнесу та стратегічно керуйте своїм бізнесом із першого дня й надалі за допомогою LivePlan. LivePlan працює для будь-якого бізнесу на будь-...
Upmetrics
upmetrics.co
Upmetrics — це програмне забезпечення для бізнес-планування, яке революціонізує бізнес-планування за допомогою ШІ, допомагаючи підприємцям і власникам малого бізнесу досягти успіху в процесах бізнес-планування та стратегіях зростання. Написати бізнес-план легше, ніж будь-коли, з Upmetrics AI Assista...
Vizologi
vizologi.com
Vizologi — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для покращення бізнес-стратегії. Інструмент слугує генератором бізнес-планів, автоматизуючи створення бізнес-планів, щоб заощадити час користувачів і забезпечити глибокий аналіз. Vizologi допомагає користувачам генерувати необмежену...
Bizplan
bizplan.com
Створіть свій план, розвивайте свій бізнес. Припиніть гадати. Скористайтеся нашим інструментом створення бізнес-плану та отримайте фінансування.
Planium Pro
planiumpro.com
Незалежно від того, чи є ви бізнес-консультантом, бухгалтером чи консультантом, Planium Pro дозволить вам створити нові джерела доходу для вашого бізнесу без виділення надмірних ресурсів або додаткового персоналу. За допомогою нашої привабливої, добре розробленої інформаційної панелі, автоматизовано...
Cuttles
cuttles.io
Як мрійники та підприємці розробляють ідеї та створюють стартапи Створіть свою презентацію. Напишіть свій бізнес-план. Займіться фінансами. Сплануйте свою дорожню карту. Пройдіть навчання для стартапів і презентуйте все всім. Почати бізнес стало простіше, швидше та ефективніше, ніж будь-коли.
Maus
maus.com
Стратегічне планування та виконання, що примножує вартість бізнесу. Maus — це комплексна платформа для стратегічного, фінансового планування та планування виходу, яка перетворює великі ідеї на дії. На одній зручній у використанні платформі ви можете планувати, впроваджувати, оцінювати та розвивати с...
Modeliks
modeliks.com
Modeliks — це програмне забезпечення для бізнес-планування, яке допомагає стартапам і малим і середнім підприємствам створювати презентації, бізнес або фінансові плани та звіти для інвесторів. Створіть свій план самостійно або у співпраці зі своєю командою та поділіться ним з інвесторами та зовнішні...