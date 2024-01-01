Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Idaho Education News» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Джерело Айдахо для всіх його освітніх новин і оновлень. Новини освіти в Айдахо — це повна колекція онлайн-джерел, які надають інформацію про державну освіту в Айдахо. Веб-сайт IdahoEdNews.org містить розповіді, новини та коментарі про освітню політику та практику та людей, які їх створюють і впроваджують.

Вебсайт: idahoednews.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Idaho Education News». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.