IconifyAI

IconifyAI

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Вебсайт: iconifyai.com

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IconifyAI — це потужний генератор значків додатків на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати професійні значки для своїх додатків або веб-сайтів за лічені секунди. Він може похвалитися широким вибором стилів, форм, кольорів і об’єктів на вибір, що дозволяє користувачам налаштовувати свої значки, щоб ідеально представляти їхній бренд. За допомогою IconifyAI користувачі можуть створити до 80 значків всього за 17 доларів США, 160 значків за 27 доларів США або 400 значків за 37 доларів США. Згенеровані піктограми є зображеннями PNG із високою роздільною здатністю (1024x1024), і користувачі мають повне право власності на піктограму, включаючи права на продаж і авторські права. Клієнти люблять IconifyAI за швидкий, автоматизований процес проектування та здатність генерувати піктограми, які ідеально відповідають їхньому бренду. Крім того, якщо користувачі не повністю задоволені створеним значком, вони можуть зв’язатися з командою IconifyAI, щоб налаштувати його відповідно до своїх потреб.

Вебсайт: iconifyai.com

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