IcoMoon генерує пакети значків з моменту свого випуску в листопаді 2011 року. Це був перший інструмент, який дозволяв генерувати власні шрифти значків. Сьогодні можливості IcoMoon вийшли далеко за рамки шрифтів значків. IcoMoon прагне створити та надати найкращу іконографію та інструмент керування піктограмами для перфекціоністів. Бібліотека значків IcoMoon містить деякі з найкращих наборів значків. Усі ці піктограми створені вручну та вставлені в піксель. Додаток IcoMoon дозволяє створювати та використовувати власні пакети значків у багатьох різних форматах, включаючи SVG, Polymer, PDF, XAML, CSH, шрифт значків із лігатурами або старі добрі спрайти PNG/CSS.

Вебсайт: icomoon.io

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