Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «i2o Retail» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

i2o delivers actionable retail insights in ONE software platform that brands can use to drive their Ecommerce business

Вебсайт: i2oretail.com

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