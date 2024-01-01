Альтернативи - HypeAuditor
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite — це платформа для керування соціальними медіа, створена Раяном Холмсом у 2008 році. Інтерфейс користувача системи має форму інформаційної панелі та підтримує інтеграцію соціальних мереж для Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn і YouTube. Компанія Hootsuite, розташована у Ванкувері, має...
Linktree
linktr.ee
Познайомтеся з Linktree™, безкоштовним інструментом біопосилання, який використовують найкращі світові бренди, творці та впливові особи.
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...
Metricool
metricool.com
Аналізуйте, керуйте та розширюйте свою цифрову присутність. Все в одному місці. Плануйте свій вміст у соціальних мережах, переглядайте свої дані та керуйте рекламними онлайн-кампаніями.
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social — це інструмент керування соціальними медіа, який допомагає компаніям і агентствам розширювати свою присутність у соціальних мережах. Зареєструйтеся безкоштовно. Кредитна картка не потрібна.
Sprout Social
sproutsocial.com
Переосмисліть, як соціальні медіа можуть розвивати ваш бізнес за допомогою Sprout Social. Перегляньте наші інструменти керування соціальними мережами в дії. Розпочніть власну безкоштовну пробну версію вже сьогодні.
Loomly
loomly.com
Loomly — це платформа успіху брендів, яка дає змогу командам маркетингу розвивати успішні бренди в Інтернеті за допомогою функцій співпраці, публікації та аналітики.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot – інструмент маркетингу в соціальних мережах для підвищення впізнаваності бренду та трафіку. Ми налаштували автоматизацію планування в соціальних мережах для маркетологів.
Vista Social
vistasocial.com
Спеціально розроблені інструменти керування соціальними мережами, які допоможуть вам досягти ваших цілей
AgoraPulse
agorapulse.com
Просте у використанні програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яке дозволяє залишатися організованим, економити час і легко керувати папкою "Вхідні", публікаціями, звітами, моніторингом і інструментами командної співпраці.
Sendible
sendible.com
Підніміть історію свого бренду в соціальних мережах. Співпрацюйте зі своїми клієнтами та командами, щоб планувати, публікувати та оцінювати успішність вмісту на кожній платформі.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker — це неймовірно потужний інструмент аналітики та моніторингу соціальних медіа, рекомендований брендами та агентствами по всьому світу.
Iconosquare
iconosquare.com
Збільште свою присутність в Instagram, Facebook, Twitter і LinkedIn за допомогою ексклюзивної інформації та найкращих у своєму класі інструментів керування для вашої команди. Почніть 14-денну безкоштовну пробну версію.
Meltwater
meltwater.com
Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.
Brand24
brand24.com
Brand24 надає вам миттєвий доступ до згадок про ваш бренд у мережі.
eclincher
eclincher.com
Відкрийте для себе eclincher, єдину платформу для керування соціальними медіа, яка вам коли-небудь знадобиться! Перемагайте соціальні мережі та отримайте контроль над своїми маркетинговими завданнями в соціальних мережах!
Reportei
reportei.com
Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди. Переглядайте всі свої основні показники з Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Sear...
Vendasta
vendasta.com
Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.
NiceJob
nicejob.com
Найпростіший спосіб отримати більше відгуків і створити свою репутацію. Створюйте ажіотаж у соціальних мережах, покращуйте свій SEO та збільшуйте продажі.
Affable.ai
affable.ai
Маркетингова платформа Influencer Affable дозволяє глобальним брендам, агентствам і брендам електронної комерції D2C легко знаходити впливових осіб, керувати кампаніями та вимірювати рентабельність інвестицій! Перевірені особи впливу. 100+ клієнтів.
Sociality.io
sociality.io
Усе, що потрібно командам для керування каналами соціальних мереж. Створюйте масштабовані та спільні робочі процеси для планування вмісту, аналізу продуктивності, керування залученням і моніторингу конкурентів.
Emplifi
emplifi.io
Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.
BuzzSumo
buzzsumo.com
Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати ефективність і виявляти впливових осіб. BuzzSumo підтримує стратегії понад 500 тис. маркетологів і...
Cloud Campaign
cloudcampaign.com
Cloud Campaign допоможе вам створити процвітаючу маркетингову агенцію за допомогою потужного програмного забезпечення для керування соціальними медіа, що розширюється, і п’ятизіркової підтримки, спрямованої на успіх вашого бізнесу.
VBOUT
vbout.com
VBOUT — це маркетингова платформа на базі штучного інтелекту, якій довіряють 1000 компаній у всьому світі для автоматизації та централізації маркетингу, одночасно надаючи захоплюючий, персоналізований досвід для своїх аудиторій. Агентства та партнери використовують VBOUT безпосередньо або через уста...
Oktopost
oktopost.com
Платформа управління соціальними медіа B2B для керування, моніторингу та вимірювання всіх ваших дій у соціальних мережах. Досягніть своїх маркетингових цілей B2B. Забронювати демо.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — це маркетингова платформа для брендів, що працюють у різних місцях. Ми надаємо таким компаніям, як Ace Hardware, Sport Clips і Anytime Fitness, можливість зв’язуватися з місцевою аудиторією через усі маркетингові канали.
Audiense
audiense.com
Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайт...
Reputation
reputation.com
Світ взаємодій вимагає платформи дій. Перетворіть відгуки з оглядів, лайків, списків, коментарів і кліків у свою конкурентну перевагу.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter надає брендам, що працюють у кількох місцях, локальну інформацію та інструменти, необхідні для моніторингу, аналізу та покращення досвіду клієнтів у масштабі.
Rival IQ
rivaliq.com
Rival IQ delivers analytics and competitive insights to help digital marketers make informed decisions, improve results, and better understand competitors. Using benchmarks and comparative analysis, Rival IQ enables digital marketers to uncover new opportunities, identify trends, and track results a...
quintly
quintly.com
Social Media Analytics. Simplified. quintly is made for marketing experts as an easy & efficient solution for analyzing and benchmarking social media performance. Implement analytics & benchmarking to all of your social media channels and report your achievements effortlessly. Whether you are u...
ListenFirst
listenfirstmedia.com
ListenFirst delivers the social analytics that you want today with the foundation for what’s essential tomorrow. With over two billion people on social media every day, it has quickly become the richest source of consumer intelligence. We capture every social signal and marry them with complementa...
Social Status
socialstatus.io
Social Status is a social media analytics platform used by thousands of marketers, businesses and agencies all around the world. Social Status automates social media reporting for Facebook, Instagram, Instagram Stories, TikTok, LinkedIn, YouTube and Twitter. Reports can be exported to CSV, PDF, Powe...
Socialinsider
socialinsider.io
Simplified and straightforward social media analytics for busy marketers. Socialinsider combines social intelligence, analytics, benchmarking and listening into one single platform. Optimize your social media strategy. Get advanced analytics and in-depth listening insights. Level up your social m...
Sotrender
sotrender.com
Sotrender is a social media analytics software that helps marketers: * Analyse current performance and ongoing campaigns (paid and organic) * Track competitors and uncover their strategy * Automate the process of generating summary reports * Optimise their social media performance and marketing stra...
Tubular Labs
tubularlabs.com
Tubular Labs, компанія соціальної відеорозвідки, є єдиним рішенням для забезпечення єдиного перегляду вмісту, інтересів і поведінки аудиторії на YouTube, Instagram, Facebook, Twitch тощо. Завдяки присутності людей у Сполучених Штатах, Великій Британії, Україні та Сінгапурі Tubular дозволяє агентс...
YouScan
youscan.io
YouScan — це платформа соціального прослуховування на основі ШІ. Він допомагає маркетологам, дослідникам, експертам CX і PR-профі повністю зрозуміти своїх клієнтів, надаючи інформацію про: * Що вони кажуть. * Що вони роблять. * Хто вони. Функції YouScan: * Insights Copilot, перший розмовний асист...
SocialDog
social-dog.net
SocialDog — це комплексна маркетингова служба Twitter, яка дозволяє компаніям і окремим особам розумно й ефективно керувати своїми обліковими записами Twitter. Такі функції, як керування операціями облікового запису, керування підписками, аналітика взаємодії та автоматичне планування твітів, які до...
Echobox
echobox.com
Echobox допомагає видавцям у всьому світі економити час і підвищувати продуктивність завдяки автоматизації розсилки новин і соціальних мереж.
Facelift
facelift-bbt.com
Facelift — багаторазово сертифіковане програмне рішення з усіма компонентами для професійного маркетингу в соціальних мережах на корпоративному рівні. Універсальне програмне забезпечення дозволяє компаніям централізовано та ефективно керувати своєю маркетинговою діяльністю. Провідний у світі інстру...
Later
later.com
Later — це платформа маркетингу та комерції в соціальних мережах, яка допомагає власникам бізнесу, творцям, агентствам і командам соціальних мереж розвивати свої бренди та бізнес в Інтернеті. Пізніше допоможе вам заощадити час і розвивати свій бізнес, спрощуючи керування всією стратегією соціальних...
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Brandwatch Social Media Management, раніше Falcon.io, є провідним рішенням для моніторингу соціальних медіа, реклами, публікації, аналізу аудиторії та продуктивності, а також керування даними клієнтів. Управління соціальними медіа Brandwatch дозволяє брендам досліджувати весь потенціал цифрового мар...
Dash Hudson
dashhudson.com
Dash Hudson — це платформа для керування соціальними медіа, яка надає брендам інтелекту та швидкості, щоб залишатися попереду. За допомогою складної міжканальної інформації та інструментів робочого процесу Dash Hudson дозволяє брендам створювати вміст, який розважає, залучає та забезпечує стабільні ...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive є глобальним партнером у сфері PR та комунікацій. Працюючи з тисячами організацій по всьому світу, ми розуміємо тиск, з яким ви стикаєтеся. Як створення сильного бренду та репутації. Бути очима, вухами та совістю вашої організації. Підтримка C-suite, ширшого бізнесу та його успіху. Ми поєд...
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social – це компанія, що розробляє програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яка надає інструменти для розширення можливостей маркетологів у регульованих галузях для керування органічним вмістом соціальних медіа та платною рекламою в соціальних мережах на одній платформі. Denim S...
Synup
synup.com
Synup трансформує онлайн-присутність брендів за допомогою трьохстороннього підходу: локальні списки, управління репутацією та управління соціальними мережами. За допомогою Synup бренди можуть надавати відповідний і надійний бізнес-контент у всіх місцях і на всіх медіа-каналах на одній цілісній інфор...
Infegy
infegy.com
Infegy Atlas знімає важку роботу з осмислення соціальних даних, дозволяючи брендам, агентствам і дослідникам краще й швидше, ніж будь-коли раніше, розуміти споживачів. Завдяки таким унікальним функціям, як стандартний доступ до стандартизованих соціальних даних за 17+ років, сегментів аудиторії на о...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
NapoleonCat
napoleoncat.com
Залучайте та підтримуйте клієнтів у соціальних мережах. Модеруйте, публікуйте, аналізуйте, розвивайтеся – за допомогою комплексної платформи керування соціальними мережами, яка об’єднує ваші команди та розплутує ваші робочі процеси.