Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Hypar» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Hypar — перша в світі хмарна платформа генеративного дизайну. Завдяки підтримці кожного етапу реалізації проекту Hypar надає світовий досвід будівництва, щоб будувати кращі будівлі та допомагати командам швидше приймати кращі рішення.

Вебсайт: hypar.io

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