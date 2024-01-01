Hypar

Hypar

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Вебсайт: hypar.io

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Hypar — перша в світі хмарна платформа генеративного дизайну. Завдяки підтримці кожного етапу реалізації проекту Hypar надає світовий досвід будівництва, щоб будувати кращі будівлі та допомагати командам швидше приймати кращі рішення.
Категорії:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

Вебсайт: hypar.io

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snaptrude.com

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Imerso

imerso.com

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