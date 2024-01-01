Human Resources Online

Human Resources Online

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Вебсайт: humanresourcesonline.net

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Новини HR та інформація, яку вам потрібно знати. Human Resources Online повідомляє про новини та інформацію, необхідну для розробки та управління кадровими стратегіями, які покращують кінцеві результати для людей, які приймають рішення. Ми захоплюємося HR та її впливом на бізнес. Ми створюємо засоби масової інформації та продукти для проведення подій, які надихають спеціалістів з управління персоналом і, зрештою, підвищують стандарти в сфері управління персоналом.

Вебсайт: humanresourcesonline.net

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