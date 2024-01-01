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Написаний спеціально для віце-президентів і директорів відділу кадрів, журнал Human Resource Executive надає новини, профілі та історії успіху інноваторів у сфері управління персоналом для ключових осіб, які приймають рішення. Журнал Human Resource Executive призначений для надання точної та авторитетної інформації про все, що стосується HR, включаючи трудове законодавство, управління талантами, пільги та винагороди.

Вебсайт: hrexecutive.com

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