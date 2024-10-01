Альтернативи - Human Interest

Betterment

Betterment

betterment.com

Керувати 401(k) складно. Ось чому Betterment at Work дозволяє роботодавцям легко пропонувати високоякісні 401(k). Починаючи з постійної адміністративної підтримки та управління інвестиціями, розроблення індивідуального плану та спрощеної інтеграції нарахування заробітної плати – ми виконуємо важку р...

Vestwell

Vestwell

vestwell.com

Vestwell — це абсолютно новий вид цифрової пенсійної платформи, яка змінює спосіб пропонування та адміністрування планів на користь консультантів, роботодавців і працівників.

Guideline

Guideline

guideline.com

Плани Guideline із повним набором послуг 401(k) спрощують і роблять доступнішим для малих підприємств пропонувати своїм працівникам пенсійне забезпечення, на яке вони заслуговують.

Tantify

Tantify

tantify.com

Tantify — це віртуальна компанія, яка пропонує чудові рендеринги та просту у використанні платформу.

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