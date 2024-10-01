Альтернативи - Human Interest
Betterment
betterment.com
Керувати 401(k) складно. Ось чому Betterment at Work дозволяє роботодавцям легко пропонувати високоякісні 401(k). Починаючи з постійної адміністративної підтримки та управління інвестиціями, розроблення індивідуального плану та спрощеної інтеграції нарахування заробітної плати – ми виконуємо важку р...
Vestwell
vestwell.com
Vestwell — це абсолютно новий вид цифрової пенсійної платформи, яка змінює спосіб пропонування та адміністрування планів на користь консультантів, роботодавців і працівників.
Guideline
guideline.com
Плани Guideline із повним набором послуг 401(k) спрощують і роблять доступнішим для малих підприємств пропонувати своїм працівникам пенсійне забезпечення, на яке вони заслуговують.
Tantify
tantify.com
Tantify — це віртуальна компанія, яка пропонує чудові рендеринги та просту у використанні платформу.