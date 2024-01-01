Альтернативи - Huler
Workona
workona.com
Упорядкуйте всі документи, завдання та нотатки для вашого наступного командного проекту.
Desktop.com
desktop.com
Комплексне рішення для віддалених або гібридних команд, а також цифрового органайзера життя – централізований робочий простір є розумнішим способом керування веб-ресурсами та декількома командами, проектами чи компаніями онлайн.
Basaas
basaas.com
За допомогою Basaas ви можете забезпечити безперебійну цифрову роботу для кожного співробітника, одночасно підвищуючи продуктивність. Basaas включає уніфіковане та інтегроване цифрове робоче місце та керування завданнями між програмами для підвищення вашої продуктивності. Ви можете підтримати кожног...
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps об’єднує інтрамережу, комунікацію та навчання в єдину платформу, усуваючи розрив між настільними та безстільними працівниками.
AvePoint
avepoint.com
Співпрацюйте з упевненістю. AvePoint надає найдосконалішу платформу для оптимізації операцій SaaS і безпечної співпраці. Понад 17 000 клієнтів у всьому світі покладаються на наші рішення для модернізації цифрового робочого середовища в Microsoft, Google, Salesforce та інших середовищах співпраці. Гл...