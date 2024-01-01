Hubflo

Hubflo

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Вебсайт: hubflo.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Hubflo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Виведіть свій сервісний бізнес на новий рівень за допомогою фірмового клієнтського порталу та потужних і простих у використанні програм. Hubflo об’єднує всі інструменти, необхідні для роботи вашого бек-офісу та роботи з клієнтами: обмін файлами, обмін повідомленнями, завдання/проекти, пропозиції, виставлення рахунків, CRM тощо. Підключайтеся до будь-яких пристроїв за допомогою embeds, Zapier і нативних інтеграцій (Gmail, Outlook, Stripe...) Hubflo підтримує понад 1000 компаній у 7 країнах і залучив 3 мільйони доларів від провідних інвесторів.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення клієнтського порталу

Вебсайт: hubflo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Hubflo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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SuiteDash

suitedash.com

Copilot

Copilot

copilot.com

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Moxo

moxo.com

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Accelo

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FilesAnywhere

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