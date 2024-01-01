Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Hubflo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Виведіть свій сервісний бізнес на новий рівень за допомогою фірмового клієнтського порталу та потужних і простих у використанні програм. Hubflo об’єднує всі інструменти, необхідні для роботи вашого бек-офісу та роботи з клієнтами: обмін файлами, обмін повідомленнями, завдання/проекти, пропозиції, виставлення рахунків, CRM тощо. Підключайтеся до будь-яких пристроїв за допомогою embeds, Zapier і нативних інтеграцій (Gmail, Outlook, Stripe...) Hubflo підтримує понад 1000 компаній у 7 країнах і залучив 3 мільйони доларів від провідних інвесторів.

Вебсайт: hubflo.com

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