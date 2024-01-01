HRreview

HRreview

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Вебсайт: hrreview.co.uk

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HRreview — це новинний та інформаційний сайт для людей, які працюють у сфері людських ресурсів і суміжних областях. Щоденно публікуються новини, а розділ функцій і аналізу, де докладно розглядаються поточні проблеми з персоналом, регулярно оновлюється.

Вебсайт: hrreview.co.uk

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «HRreview». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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