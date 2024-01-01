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HR Grapevine — це найбільша в Європі онлайн-спільнота відділу кадрів; надання новин, вакансій, журналів, галузевих довідників, інформації та подій.

Вебсайт: hrgrapevine.com

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