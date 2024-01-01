Альтернативи - Howspace

Gather

Gather

gather.town

Gather — це простір для відеодзвінків, який дозволяє кільком людям вести окремі розмови паралельно, вступаючи та виходячи з них так само легко, як і в реальному житті.

Fibery

Fibery

fibery.io

Нескінченно гнучкий робочий простір для підключення всіх процесів компанії без коду. Створюйте простори, об’єднуйте їх разом, запрошуйте товаришів по команді і зробити щось круте.

Productboard

Productboard

productboard.com

Платформа управління продуктами, орієнтована на клієнта, від Productboard. Прискорюйте інновації, створюйте продукти, які приносять прибуток і підвищують продуктивність.

MeisterTask

MeisterTask

meistertask.com

MeisterTask — це найбільш інтуїтивно зрозумілий інструмент для співпраці та керування завданнями в Інтернеті. Реєструйтеся, запрошуйте свою команду і починайте працювати. Навчання не потрібно.

Webex

Webex

webex.com

Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...

Bloom Growth

Bloom Growth

bloomgrowth.com

Ваш бізнес розвивається, коли зростають ваші люди. Ми віримо, що успіх вашого бізнесу — і нашого — залежить від людей. За допомогою нашого перевіреного набору бізнес-інструментів ми спрямуємо вашу команду та бізнес до стабільного зростання.

oVice

oVice

ovice.com

Спілкуйтеся та взаємодійте більше з вашою віддаленою командою Віртуальне робоче місце, яке забезпечує синхронізацію з будь-ким і будь-де

Spot

Spot

spotvirtual.com

Комунікаційний додаток нового покоління для команд. Spot — це комплексне рішення для команд, які можуть об’єднуватися, співпрацювати та створювати культуру. Довіряють сотні організацій.

SpatialChat

SpatialChat

spatial.chat

Груповий відеочат для особистих віртуальних зустрічей будь-де та будь-коли.

Aha!

Aha!

aha.io

Увійдіть у свій Aha! робочий простір. У вас ще немає облікового запису? Підпишіться на безкоштовну 30-денну пробну версію програмного забезпечення №1 у світі для створення дорожньої карти.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...

GoBrunch

GoBrunch

gobrunch.com

GoBrunch — це надзвичайно крутий додаток для відеочату. Ви можете створювати інтерактивні віртуальні кімнати та налаштовувати їх так, як хочете. Він підходить для зустрічей і робочих місць.

Craft.io

Craft.io

craft.io

Craft.io — це інструмент керування продуктами, який дає змогу менеджерам із продуктів виконувати свою роботу, починаючи від збору відгуків, планування, прийняття рішень, складання дорожньої карти тощо в одному спеціально створеному інструменті, який інтегрується з найбільш поширеними сьогодні платфо...

Minitab Engage

Minitab Engage

minitab.com

досягти. Єдине рішення, призначене для запуску, відстеження, управління та обміну інноваціями та ініціативами щодо вдосконалення від створення ідеї до реалізації.

Deskmy

Deskmy

deskmy.com

Віддалено чи в офісі? Відповідь: deskMy. Зустрічайте свій новий робочий стіл будь-де. Відкрийте свій deskMy з будь-якого пристрою, і ви побачите все, що вам потрібно товариші по команді та програми в одному місці, незалежно від того, де ви чи вони фізично перебуваєте.

ProdPad

ProdPad

prodpad.com

ProdPad — це програмне забезпечення для керування продуктами, яке допомагає менеджерам із продуктів розробляти стратегію продукту. Легко керуйте командами, клієнтами та дорожніми картами. Безкоштовне випробування!

Canny

Canny

canny.io

Canny допомагає вам збирати та впорядковувати запити на функції, щоб краще зрозуміти потреби клієнтів і визначити пріоритети вашої дорожньої карти.

airfocus

airfocus

airfocus.com

airfocus пропонує сучасну модульну платформу для управління проектами. Він надає повне рішення для команд, щоб керувати та повідомляти про свою стратегію, розставляти пріоритети в роботі та вирішувати правильні проблеми. Розроблений з урахуванням гнучкості, airfocus дозволяє швидко налаштувати платф...

Powernoodle

Powernoodle

powernoodle.com

Спільна співпраця – легко. Програмне забезпечення Powernoodle для співпраці та сприяння допомагає асинхронно створювати ідеї, спільно приймати рішення та повідомляти плани дій. Створіть більш інклюзивний спосіб спільної роботи, який орієнтує вашу команду на дії.

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.

UserVoice

UserVoice

uservoice.com

Програмне забезпечення для відгуків користувачів B2B, яке допоможе вам слухати та направляти своїх клієнтів, визначати пріоритетність важливих функцій продукту та ефективно впроваджувати інновації.

Nooks

Nooks

nooks.ai

Nooks — це віртуальний номеронабирач і віртуальний торговий зал на базі штучного інтелекту, які допомагають командам SDR у 5 разів збільшити кількість розмов і підвищити продуктивність.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps об’єднує інтрамережу, комунікацію та навчання в єдину платформу, усуваючи розрив між настільними та безстільними працівниками.

RemoteHQ

RemoteHQ

remotehq.com

Ми об’єднуємо людей, виходячи за рамки відеоконференцій. Наша платформа підключає людей до додатків і віртуальних ресурсів, необхідних для виконання роботи. Використовуйте RemoteHQ для проведення зустрічей команди, демонстрацій продажів, дзвінків у службу підтримки, тренінгів тощо.

Workiro

Workiro

workiro.com

Програма наступного покоління, яка унікальним чином поєднує в собі можливості керування завданнями, спілкуванням і документами, включно з електронним підписом, допомагаючи вам виконувати будь-яку роботу з будь-ким кращим чином.

Ideanote

Ideanote

ideanote.io

Ideanote — це новий спосіб роботи з ідеями. Це швидше, ефективніше та дозволяє створювати повністю настроюваний потік керування ідеями від початку до кінця.

Loomio

Loomio

loomio.org

Втомилися від нескінченних ланцюжків електронних листів і тривалих зустрічей, які, здається, ніколи не приводять до групового рішення чи результату? Вам потрібна Loomio: платформа для співпраці, яка змінює те, як групи приймають рішення, обговорюють ідеї та співпрацюють онлайн. Loomio — це безпечне ...

Sococo

Sococo

sococo.com

Sococo — це онлайн-робоче місце, де розподілені команди щодня збираються працювати разом, пліч-о-пліч. Незалежно від того, де можуть бути члени команди. У коридорі, на іншому кінці кампусу чи на півдорозі світу – робота в онлайн-офісі вашої організації навіть продуктивніша, ніж перебування на одному...

BMC

BMC

bmc.com

BMC допомагає клієнтам керувати та переосмислювати свій бізнес за допомогою відкритих, масштабованих і модульних рішень для вирішення складних ІТ-задач. BMC співпрацює з 86% Forbes Global 50, клієнтами та партнерами по всьому світу, щоб створити їх майбутнє. Завдяки нашій історії інновацій, провідни...

Diligent Administrator

Diligent Administrator

diligent.com

Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.

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