Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «House of Pitch» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

House of Pitch дозволяє залучати інвесторів, технічних журналістів і засновників стартапів. Щоразу, коли ви робите презентацію, ви отримуєте чітку відповідь «Так» або «Ні». Ми єдина платформа для холодної роботи зі 100% відсотком відповідей.

Вебсайт: houseofpitch.app

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