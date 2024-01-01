House of Pitch

House of Pitch

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Вебсайт: houseofpitch.app

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

House of Pitch дозволяє залучати інвесторів, технічних журналістів і засновників стартапів. Щоразу, коли ви робите презентацію, ви отримуєте чітку відповідь «Так» або «Ні». Ми єдина платформа для холодної роботи зі 100% відсотком відповідей.

Вебсайт: houseofpitch.app

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