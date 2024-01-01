Альтернативи - Hotglue

API2Cart

api2cart.com

API2Cart допомагає інтегрувати ваш сервіс із кількома кошиками для покупок. Це 1 API, який працює однаково на всіх різних платформах для покупок, тож якщо ваші клієнти мають свої магазини на різних платформах, вам не потрібно створювати окремі інтеграції API для кожного з них один за одним, це можна...