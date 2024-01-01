Hostman — це хмарна платформа, де розробники та технічні команди можуть розміщувати свої рішення: веб-сайти, магазини електронної комерції, веб-сервіси, програми, ігри тощо. З Hostman ви можете вільно вибирати послуги, резервувати стільки ресурсів, скільки вам потрібно, і керувати ними через зручний інтерфейс. На даний момент ми пропонуємо готові рішення для запуску хмарних серверів і баз даних, а також платформу для тестування будь-яких додатків. • Хмарні сервери. Ваші виділені обчислювальні ресурси на серверах у США, Польщі та Нідерландах. Незабаром ми також будемо в Сінгапурі, Єгипті та Нігерії. Ми пропонуємо понад 25 готових налаштувань із попередньо встановленими середовищами та програмним забезпеченням для систем аналітики, ігор, електронної комерції, потокового передавання та веб-сайтів будь-якої складності. • Бази даних. Миттєве налаштування будь-якої популярної системи керування базами даних (СУБД), включаючи MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Apache Kafka та OpenSearch. Ми даруємо 100 доларів США за 7-денну безкоштовну пробну версію всіх наших послуг. Відвідайте веб-сайт і отримайте бонус!

Вебсайт: hostman.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Hostman». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.