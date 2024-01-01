Hosting.co.uk пропонує надійні та швидкі послуги веб-хостингу у Великобританії. Їхні послуги включають веб-хостинг, VPS-хостинг, виділені сервери та хостинг торгових посередників, усі вони працюють від центрів обробки даних Великобританії, що забезпечує високу швидкість і час безвідмовної роботи 99,9%. Вони надають такі функції, як миттєве налаштування, безкоштовна міграція та цілодобова підтримка клієнтів у Великобританії. Hosting.co.uk наголошує на безпеці завдяки захисту від DDOS і сертифікатам SSL. Вони пропонують 30-денну гарантію повернення грошей і доступні плани, які підходять для різних потреб бізнесу.

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