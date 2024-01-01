HookGen — це веб-додаток, розроблений, щоб допомогти музичним продюсерам і авторам пісень створювати нові музичні зачіпки та мелодії за допомогою штучного інтелекту. Він може створити нову оригінальну пісню за допомогою фортепіано, а також ударних, струнних, духових, гітари та бас-інструментів до кінця 2019 року. HookGen є безкоштовним і безоплатним, тому користувачі мають можливість завантажити MIDI-файл і використовувати його на будь-якій цифровій аудіоробочій станції (DAW). Він також реєструє, як довго користувачі слухають пісню, які частини вони слухають і коли вони натискають кнопку генерації. Ця інформація використовується для зворотного зв’язку з ШІ, який навчається створювати кращі пісні щоразу, коли хтось відвідує програму та взаємодіє з нею. HookGen можна використовувати лише на настільних ПК або Mac, і користувачам пропонується ділитися своїми створеними піснями, щоб допомогти розробити та вдосконалити механізм ШІ. Він був створений Пітером К. В. і веб-сайтом №1 з програмування та є прикладом того, як ШІ можна використовувати для творчості та створення нової оригінальної музики.

Вебсайт: hookgen.com

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