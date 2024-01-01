HookGen

HookGen

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: hookgen.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «HookGen» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

HookGen — це веб-додаток, розроблений, щоб допомогти музичним продюсерам і авторам пісень створювати нові музичні зачіпки та мелодії за допомогою штучного інтелекту. Він може створити нову оригінальну пісню за допомогою фортепіано, а також ударних, струнних, духових, гітари та бас-інструментів до кінця 2019 року. HookGen є безкоштовним і безоплатним, тому користувачі мають можливість завантажити MIDI-файл і використовувати його на будь-якій цифровій аудіоробочій станції (DAW). Він також реєструє, як довго користувачі слухають пісню, які частини вони слухають і коли вони натискають кнопку генерації. Ця інформація використовується для зворотного зв’язку з ШІ, який навчається створювати кращі пісні щоразу, коли хтось відвідує програму та взаємодіє з нею. HookGen можна використовувати лише на настільних ПК або Mac, і користувачам пропонується ділитися своїми створеними піснями, щоб допомогти розробити та вдосконалити механізм ШІ. Він був створений Пітером К. В. і веб-сайтом №1 з програмування та є прикладом того, як ШІ можна використовувати для творчості та створення нової оригінальної музики.

Вебсайт: hookgen.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «HookGen». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Lalal.ai

Lalal.ai

lalal.ai

MusicStar.AI

MusicStar.AI

musicstar.ai

Sumotunes

Sumotunes

sumo.app

Native Instruments

Native Instruments

native-instruments.com

Chordify

Chordify

chordify.net

Melody ML

Melody ML

melody.ml

Jamorphosia

Jamorphosia

jamorphosia.com

Musicfy

Musicfy

musicfy.lol

boomy

boomy

boomy.com

SoundPiece

SoundPiece

soundpiece.co

ChordU

ChordU

chordu.com

Ultimate Guitar

Ultimate Guitar

ultimate-guitar.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності