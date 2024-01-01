Альтернативи - Honeybadger
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американська багатонаціональна корпорація, яка надає хостинг для розробки програмного забезпечення та контролю версій за допомогою Git. Він пропонує функції розподіленого контролю версій і керування вихідним кодом (SCM) Git, а також власні функції. Він забезпечує контроль доступу та к...
Jira
atlassian.com
JIRA — це трекер для команд, які планують і створюють чудові продукти. Тисячі команд обирають JIRA, щоб фіксувати та впорядковувати проблеми, розподіляти роботу та стежити за діяльністю команди. За вашим столом або в дорозі завдяки новому мобільному інтерфейсу JIRA допоможе вашій команді виконувати ...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і ...
GitLab
gitlab.com
GitLab — це веб-інструмент життєвого циклу DevOps, який надає менеджер сховища Git, що забезпечує вікі, відстеження проблем і функції безперервної інтеграції та розгортання, використовуючи ліцензію з відкритим кодом, розроблену GitLab Inc. Програмне забезпечення створено українським розробником Дмит...
Shortcut
shortcut.com
Ярлик (раніше Clubhouse) – працюйте над кодуванням, а не над інструментом. Управління проектами ніколи не було таким простим. Ми впроваджуємо потік у робочий процес вашої команди програмного забезпечення. Плануйте, співпрацюйте, створюйте та оцінюйте успіх за допомогою Shortcut. 500 тисяч розробни...
YouTrack
jetbrains.com
Інструмент управління проектами, який можна адаптувати до ваших процесів, щоб допомогти вам надавати чудові продукти. Відстежуйте проекти та завдання, використовуйте гнучкі дошки, плануйте спринти та випуски, зберігайте базу знань, працюйте зі звітами та інформаційними панелями, створюйте робочі про...
Backlog
backlog.com
Backlog — це ваш універсальний онлайн-інструмент для керування проектами, відстеження завдань, контролю версій і відстеження помилок. Поєднуючи керування проектом і кодом, команди можуть планувати роботу, відстежувати прогрес і випускати код на одній платформі. Команди використовують Backlog, щоб пі...
Sentry
sentry.io
Для команд програмного забезпечення Sentry необхідний для моніторингу працездатності коду програми. Від відстеження помилок до моніторингу продуктивності розробники можуть чіткіше бачити, швидше вирішувати проблеми та постійно вивчати свої програми – від інтерфейсу до серверної частини. Sentry, яку ...
HackerOne
hackerone.com
Hackerone - це платформа координації вразливості та помилки, яка з'єднує підприємства з тестувальниками проникнення та дослідниками кібербезпеки. Це була одна з перших компаній, а також Synack та Bugcrowd, яка сприймає та використовує дослідники безпеки та кібербезпеки натовпу як лінкпіни його бізне...
Linear
linear.app
Linear допомагає оптимізувати програмні проекти, спринти, завдання та відстеження помилок. Він створений для високопродуктивних команд.
Wrike
wrike.com
Wrike — найпотужніша платформа для управління роботою. Створений для команд і організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike об’єднує всіх і всю роботу в одному місці, щоб усунути складність, підвищити продуктивність і звільнити людей, щоб зосередитися на їхній найб...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — це єдина платформа з найкращими у своєму класі клієнтськими операціями в поєднанні з простим у використанні керуванням проектами, яке подобається командам. Виконуйте роботу вчасно та в рамках бюджету, усувайте хаос із клієнтами та розумійте прибутковість – усе на одній платформі. Штаб...
todo.vu
todo.vu
todo.vu поєднує управління завданнями та проектами з відстеженням часу та виставленням рахунків, щоб забезпечити універсальний універсальний інструмент продуктивності для фрілансерів, консультантів і команд. Управління будь-якою кількістю завдань, пов’язаних із клієнтами чи внутрішніх завдань, стало...
Zoho BugTracker
zoho.com
Zoho BugTracker — це програма для спільного відстеження помилок від Zoho, бренду, якому довіряють понад 35 мільйонів користувачів у всьому світі. BugTracker допомагає відстежувати життєвий цикл помилок від початку до зникнення, гарантуючи, що ви щоразу вчасно створюєте та надсилаєте чудові продукти....
Rollbar
rollbar.com
Завчасно виявляйте, прогнозуйте та виправляйте помилки в режимі реального часу за допомогою платформи постійного вдосконалення коду Rollbar. Rollbar забезпечує повне охоплення всіх програм, від яких залежать і які люблять ваші користувачі. Автоматизуйте реагування на помилки в режимі реального часу,...
Bugsnag
bugsnag.com
BugSnag відстежує додатки на наявність помилок і надає корисну інформацію для покращення стабільності додатка, щоб ви могли приймати рішення на основі даних про те, зосередитися на створенні функцій чи виправленні помилок. BugSnag забезпечує видимість вашої програми в реальному часі за допомогою пот...
LogRocket
logrocket.com
Сучасний інтерфейсний моніторинг і аналітика продуктів. LogRocket поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг продуктивності та аналітику продукту, що дозволяє командам програмного забезпечення створювати ідеальні веб- та мобільні продукти.
Marker.io
marker.io
Marker.io: найкраще рішення для зворотного зв’язку для команд веб-розробників. Огляд: Marker.io — це революційний інструмент, який змінює те, як команди веб-розробників збирають, керують і реагують на відгуки. Незалежно від того, чи є ви жвавим веб-агентством, динамічною компанією SaaS або керуєте ...
Assembla
assembla.com
Assembla є найбезпечнішою платформою для контролю версій і спільної роботи над проектами у світі. Ми надаємо безпечний хмарний хостинг для сховищ Subversion, Perforce і Git з інтегрованим керуванням проектами для понад 5500 клієнтів по всьому світу. Assembla допомагає командам розробників відповідат...
Usersnap
usersnap.com
Usersnap — це платформа для зворотного зв’язку з користувачами, розроблена для команд, які працюють над продуктами, щоб збирати інформацію про конкретні продукти, прискорювати тестування користувачами та покращувати цикли зворотного зв’язку зацікавлених сторін. Команди розробки продуктів прагнуть до...
DoneDone
donedone.com
Якщо ви шукаєте найважливіші функції в системі відстеження завдань і спільній папці «Вхідні», шукайте DoneDone. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб зробити наш продукт простим і легким у використанні, щоб ви могли зосередитися на виконанні своєї роботи. Завдяки DoneDone служба підтримки клієнтів і команд...
Honeycomb
honeycomb.io
Знайдіть найбільш заплутані проблеми в додатку - рішення Honeycomb для спостережливості показує закономірності та викиди того, як користувачі сприймають ваш код у складних і непередбачуваних середовищах.
Instabug
instabug.com
Instabug – це компанія, що розробляє програмне забезпечення, яка надає звіти про помилки, моніторинг продуктивності додатків, звіти про збої, чати в додатках та опитування користувачів для мобільних додатків. Компанію було засновано у 2014 році. Станом на вересень 2019 року Instabug охопила понад 25...
Raygun
raygun.com
Отримайте миттєве бачення стану свого програмного забезпечення, щоб завчасно виявляти та вирішувати проблеми, перш ніж вони вплинуть на ваших клієнтів. Набір цифрових інструментів моніторингу досвіду від Raygun надає практичну, орієнтовану на клієнта інформацію про весь ваш набір технологій. Відстеж...
Ruttl
ruttl.com
ruttl — це найшвидший спосіб для груп продуктів, маркетингу, продажів і підтримки збирати візуальні відгуки, співпрацювати та керувати ідеями за допомогою таких інструментів, як відгуки веб-сайтів, відстеження помилок і відгуки мобільних програм і відгуки клієнтів. Зараз для перегляду та відстеження...
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd — це більше, ніж просто краудсорсингова охоронна компанія; ми є спільнотою ентузіастів кібербезпеки, об’єднаних спільною метою: захистити організації від зловмисників. Зв’язуючи наших клієнтів із надійними хакерами, які відповідатимуть їхнім потребам, через нашу платформу на базі штучного і...
BugHerd
bugherd.com
BugHerd — це інструмент для відгуків на веб-сайті та відстеження помилок, ідеальний для агентств, дизайнерів, веб-розробників, маркетологів і керівників проектів. BugHerd полегшує збір і керування відгуками на веб-сайтах. За допомогою BugHerd ви та ваші клієнти можете закріплювати відгуки на веб-сай...
Unfuddle STACK
unfuddle.com
Unfuddle STACK об’єднує найважливіші інструменти для будь-якого програмного проекту. Відстеження помилок і проблем, вихідний код у Git або Subversion і довідкові матеріали бездоганно співіснують у середовищі, знайомому всій вашій команді.
JunoOne
juno.one
Працюйте з juno.one! Дослідіть ефективність роботи, як ніколи раніше. juno.one — це рішення ADLM 1-го класу для компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення, компаній з постачання програмного забезпечення та інтеграторів програмного забезпечення по всьому світу. Протягом 30 днів безкош...
Axosoft
axosoft.com
Ми любимо програмне забезпечення. Ми любимо допомагати іншим створювати програмне забезпечення. Нам подобається конкурентна перевага, яку програмне забезпечення може надати бізнесу. Нам подобається, що програмне забезпечення полегшує наше життя щодня, починаючи від резервування столика на обід і зак...