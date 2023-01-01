WebCatalog
HomeSheet

HomeSheet

homesheet.co

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «HomeSheet» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Захистіть себе від фінансової катастрофи. Відстеження активів захищає вас від фінансових втрат після катастрофи. Легко відстежуйте свої найцінніші речі та отримуйте нагадування про планове обслуговування за допомогою HomeSheet.

Вебсайт: homesheet.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «HomeSheet». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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