Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «LIFULL HOME'S（ライフルホームズ）» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

【ホームズ】不動産売買・賃貸・住宅情報サイト. 日本最大級の不動産・住宅情報サイト【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】賃貸物件[賃貸マンション・アパート・賃貸一戸建て]や売買物件[新築マンション・中古マンション・新築一戸建て・中古一戸建て・土地]だけでなく、建築・売却に至るまで、あなたにぴったりの物件・情報・サービスが探せます。住まい探し・マイホーム選びをサポートしてくれる不動産会社[不動産屋]の情報や相談窓口、役立つノウハウなども満載。

Вебсайт: homes.co.jp

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «LIFULL HOME'S（ライフルホームズ）». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.