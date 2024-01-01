Holovolo

Holovolo

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: holovolo.tv

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Holovolo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Holovolo — це інструмент на базі штучного інтелекту для створення захоплюючих об’ємних відео та фотографій VR180, а також стабільної 3D-дифузії для Quest і WebVR. Це дозволяє користувачам завантажувати власні фотографії та вміст VR180, а також переглядати існуючі творіння, створені іншими. Вміст, створений ШІ Holovolo, включає популярні, найпопулярніші та найновіші відео та фотографії від різних авторів. Приклади вмісту включають гру на фортепіано у віртуальній реальності, вторгнення піратів у Йорктаун, штат Вірджинія, кіберпанк-неоновий садовий район Токіо, спіральний циферблат годинника, чоловік у зимовому одязі, що йде на засніжений пагорб, і море Ізукю-Шімода. Інструмент також має посібник із вмісту та ліцензійну угоду. Holovolo — це чудовий інструмент для користувачів, щоб створювати та досліджувати захоплюючий вміст віртуальної реальності.

Вебсайт: holovolo.tv

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Holovolo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

FOX 5 DC

FOX 5 DC

fox5dc.com

ViarLive

ViarLive

viar.live

WeboBook

WeboBook

webobook.com

Viar360

Viar360

viar360.com

HTC VIVE

HTC VIVE

vive.com

IrisVR Prospect

IrisVR Prospect

irisvr.com

Shapelab

Shapelab

shapelabvr.com

Contentdrips

Contentdrips

contentdrips.com

Sayduck

Sayduck

sayduck.com

DEEPMOTION

DEEPMOTION

deepmotion.com

Illusion Diffusion

Illusion Diffusion

illusiondiffusion.net

Virtual Piano

Virtual Piano

virtualpiano.net

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності