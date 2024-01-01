Holovolo — це інструмент на базі штучного інтелекту для створення захоплюючих об’ємних відео та фотографій VR180, а також стабільної 3D-дифузії для Quest і WebVR. Це дозволяє користувачам завантажувати власні фотографії та вміст VR180, а також переглядати існуючі творіння, створені іншими. Вміст, створений ШІ Holovolo, включає популярні, найпопулярніші та найновіші відео та фотографії від різних авторів. Приклади вмісту включають гру на фортепіано у віртуальній реальності, вторгнення піратів у Йорктаун, штат Вірджинія, кіберпанк-неоновий садовий район Токіо, спіральний циферблат годинника, чоловік у зимовому одязі, що йде на засніжений пагорб, і море Ізукю-Шімода. Інструмент також має посібник із вмісту та ліцензійну угоду. Holovolo — це чудовий інструмент для користувачів, щоб створювати та досліджувати захоплюючий вміст віртуальної реальності.

Вебсайт: holovolo.tv

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