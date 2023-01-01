WebCatalog

Альтернативи - HolaBrief

elink.io

elink.io

elink.io

Створюйте будь-що за допомогою веб-посилань. У elink є все необхідне для збереження закладок і створення веб-сторінок, електронних листів, віджетів RSS-сайтів, посилань на соціальні біографії, соціальних стін, автоматизованого вмісту тощо. Створіть контент за лічені хвилини!

Short.io

Short.io

short.io

Short.io — це програма для скорочення URL-адрес із білими мітками, яка створює короткі посилання на фірмових доменах. Скорочуйте, налаштовуйте та діліться фірмовими URL-адресами зі своєю аудиторією.

Revue

Revue

getrevue.co

Створіть лояльну аудиторію. Revue дозволяє авторам і видавцям легко надсилати редакційні інформаційні бюлетені — і отримувати гроші.

RocketLink

RocketLink

rocketlink.io

Додайте пікселі перенацілювання, власний заклик до дії, користувацькі домени до будь-якого посилання, яким ви ділитеся, налаштуйте вигляд мініатюри посилання та перенацілюйте будь-кого, хто клацнув.

Radio.co

Radio.co

radio.co

Хочете створити радіостанцію? Автоматизуйте свій розклад, транслюйте прямі трансляції та відстежуйте слухачів з однієї простої у використанні платформи. Ласкаво просимо на Radio.co.

Viral Loops

Viral Loops

viral-loops.com

Viral Loops — це платформа вірусного та реферального маркетингу для запуску рейтингових змагань, розіграшів, програм перед запуском і реферальних програм.

ShareASale

ShareASale

shareasale.com

Співпрацюйте з ShareASale, щоб стати частиною нашої надійної партнерської маркетингової мережі. Наша мережа надає маркетингові рішення для наших партнерів.

Intellifluence

Intellifluence

intellifluence.com

Intellifluence — це маркетингова служба для впливових людей, яка дозволяє брендам і впливовим особам об’єднуватися, співпрацювати та досягати своїх цілей.

Branalyzer

Branalyzer

branalyzer.com

Branalyzer — це дешевший, найшвидший і найпростіший спосіб дізнатися, що насправді відбувається в Інтернеті.

TinyLetter

TinyLetter

tinyletter.com

TinyLetter пропонує простий і зрозумілий досвід написання для людей, які не шукають розширених звітів або функцій для бізнесу.

BrandBucket

BrandBucket

brandbucket.com

Оригінальний ринок фірмових імен із понад 100 000 підібраних експертами назв компаній на вибір. Отримайте відповідний .com і логотип, а також безкоштовну консультацію щодо брендингу від нашої команди.

Whatstool Business

Whatstool Business

whatstool.business

Whatstool Business is an all-in-one WhatsApp Business Solution, our offerings include official WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp-based CRM, automation, integration with many tools etc.

LaunchList

LaunchList

getlaunchlist.com

Створіть вірусний список очікування перших користувачів. Заощаджуйте час запуску та отримайте більше реєстрацій для свого продукту на ранній стадії за допомогою списків очікування перед запуском гейміфікованих вірусів

Kamoto.AI

Kamoto.AI

kamoto.ai

Kamoto.AI, in the burgeoning field of artificial intelligence, is building a platform that revolutionizes the way people interact with AI, celebrities, and influencers. Kamoto.AI provides an unprecedented opportunity for users to create and train their own virtual AI personalities. This not only all...

Eulerity

Eulerity

e.eulerity.com

Eulerity is disrupting the digital advertising industry by combining game-changing AI and automation software with human expertise, empowering brands to optimize and scale with ease. Our enterprise technology streamlines the complexities of digital marketing, resulting in significant cost savings an...

EasyRedir

EasyRedir

easyredir.com

EasyRedir provides branded URL redirection management which enables information technology departments, marketing departments, advertising/marketing agencies and others to ensure their audience are viewing is desired message.

Dealers United

Dealers United

dealersunited.com

To help dealerships cut costs, save time, and sell more cars, Dealers United offers a full suite of digital marketing solutions for car dealers including Search Engine Optimization (SEO), Social Media Advertising, and Search Engine Marketing (SEM).

datacube AI

datacube AI

datacube.ai

datacube — це надійне, елегантне та гнучке програмне забезпечення для бізнес-аналітики та візуалізації даних KPI, створене за допомогою штучного інтелекту. Ми всі знаємо, що ви не можете ефективно керувати або РОЗВИШИТИ свій бізнес, не стежачи за своїми KPI. Але копатися у вашій CRM і переглядати ел...

CoolTool

CoolTool

cooltool.com

CoolTool is a proprietary insights platform that includes an enterprise survey engine, implicit testing, and AI-powered webcam technology for Eye Tracking and Emotion Measurement.

ConversionFly

ConversionFly

conversionfly.com

ConversionFly is a marketing optimization tool designed to provide marketing metrics that enables to scale a business and its marketing intelligently.

Chainfuel

Chainfuel

chainfuel.com

За допомогою потужного телеграм-бота та веб-програми Chainfuel ви можете автоматично захищати свою групу від спамерів і шахраїв, відстежувати групові показники, залучати й утримувати користувачів лише кількома клацаннями миші.

Carts Guru

Carts Guru

carts.guru

Chase up every lead, convert every sale, and grow your e-commerce business fast with an advanced marketing automation software designed specifically for e-merchants. In just a few clicks you can build and customize first-class marketing campaigns for the awareness, consideration, and after-care stag...

CampaignTracker

CampaignTracker

campaigntracker.io

CampaignTracker — це потужне програмне забезпечення для платформи керування посиланнями, яке спрощує процес відстеження та оптимізації ваших маркетингових кампаній. Наше програмне забезпечення забезпечує централізовану інформаційну панель, де ви можете легко керувати всіма своїми посиланнями та відс...

Arrivalist

Arrivalist

arrivalist.com

Arrivalist — це провідна платформа для визначення місцезнаходження в індустрії подорожей. Ми використовуємо набори даних про місцезнаходження мобільних пристроїв, щоб надати практичну інформацію про поведінку споживачів, конкурентну частку, ефективність медіа та ринкові тенденції. Понад 200 туристич...

Adpiler

Adpiler

adpiler.com

Adpiler — це комплексна платформа SaaS, розроблена для спрощення процесу затвердження реклами та співпраці для креативних агентств. Завдяки зручному інтерфейсу та набору потужних функцій Adpiler спрощує шлях від створення оголошення до схвалення клієнта, забезпечуючи безперебійну співпрацю, ефективн...

Admailr

Admailr

admailr.com

Admailr розроблено, щоб допомогти видавцям інформаційних бюлетенів монетизувати свої електронні листи за допомогою цільового розміщення реклами на основі підписки.

AdLuge

AdLuge

adluge.com

AdLuge — це програмне забезпечення для вхідного маркетингу, яке надає рішення для керування потенційними клієнтами з маркетинговою інформацією, щоб усі ваші потенційні клієнти залишалися на шляху.

51Degreees

51Degreees

51degrees.com

51Degrees надає портфоліо технологій, які розширюють наявні в організації онлайн-навички та інвестиції також для роботи на мобільних пристроях.

Vurvey

Vurvey

vurvey.com

In today’s competitive environment, brands require faster insights, innovative products, and more inclusive marketing to thrive. Vurvey’s patented AI platform brings everything together, all powered by your customers and team.

RivalFlow AI

RivalFlow AI

rivalflow.com

Покращуйте наявний вміст: покращення за допомогою штучного інтелекту, щоб ваші веб-сторінки мали вищий рейтинг. Він діє як тренер із пошукової оптимізації, він аналізує сторінки конкурентів, які випереджають вашу, а потім надає точні відомості про те, як оновити ваші конкретні сторінки.

Publisher Discovery

Publisher Discovery

publisherdiscovery.com

Удосконалена програма SaaS для виявлення партнерів на основі штучного інтелекту для керування видавцями. Платформа надає поглиблений аналіз веб-сайтів видавців, а також інформацію та інструменти для залучення партнерів. Машинне навчання на платформі гарантує, що результати стануть більш цілеспрямова...

Origits

Origits

origits.com

Origits — це платформа для веб-сайтів, яка дозволяє встановлювати необмежену кількість відео одиниць без редагування вихідного коду за допомогою єдиного тегу заголовка.

Noosh

Noosh

noosh.com

Noosh допомагає підприємствам реалізовувати ігрові плани контент-маркетингу, спрощуючи операції та забезпечуючи співпрацю з постачальниками. Продукти компанії та партнери з маркетингових послуг керують цифровими та друкованими ресурсами, структурою витрат, бюджетами, закупівлями, проектами та команд...

Inbox Mailers

Inbox Mailers

inboxmailers.com

Ми надаємо брендам можливість знати, коли передплатники перебувають у їхній папці "Вхідні", одночасно запускаючи електронний лист, який генерує в 3-5 разів вищий коефіцієнт відкриття та в 1-2 рази вищий рейтинг кліків! «Оптимізація перегляду часу» змінює гру для компаній, які використовують електрон...

Hidemyacc

Hidemyacc

hidemyacc.com

Multilogin Antidetect Browser - Create unlimited accounts with different profiles in 01 device instead of using multi-real devices or virtual machines

Growth Champ

Growth Champ

growthchamp.com

Growth Champ — це пакет для оптимізації соціальних медіа, який дозволяє користувачам керувати Twitter, Instagram і Pinterest для посилення впливу соціальних мереж.

GetCurious

GetCurious

getcurious.io

GetCurious дозволяє компаніям-виробникам продуктів проводити глибші дослідження користувачів і швидше. Продукт дозволяє командам продуктів збирати інформацію за допомогою відео, аудіо та показу екрана, поки учасник використовує цільовий веб/програму/прототип. Швидкий набір учасників можна здійснити ...

Geniechat

Geniechat

geniechat.com

Geniechat — це найпростіший додаток для керування стосунками, створений для продавців і підприємців, які не знають техніки. Потужність і доступність із 3 програмами в 1 за 9,99 доларів США на місяць ⚡️ Клавіатура вмісту + CRM + Генератор штучного інтелекту

Brandintellé

Brandintellé

brandintelle.com

Brandreward допомагає командам корпоративного маркетингу подолати розрив між маркетинговими операціями та результатом у реальному часі. Наша уніфікована автоматизація робочого процесу для відділів маркетингу безпосередньо пов’язана з симуляторами «Що, якщо» на основі штучного інтелекту — через модул...

YouVisit

YouVisit

youvisit.com

НАЙШИРОШЕ ВИКОРИСТОВУВАНА ПЛАТФОРМА ВІРТУАЛЬНОГО ДОСВІДУ Технології та креативність об’єднуються в YouVisit. Завдяки одній із найбільших у світі команд створення віртуальних програм ми створили тисячі інтерактивних програм світового рівня та віртуальних турів для клієнтів на шести континентах. Наш в...

WeatherAds

WeatherAds

weatherads.io

WeatherAds — це найкраща у світі маркетингова платформа на основі погоди для цифрових рекламодавців. Легко налаштовуйте автоматичні правила на основі прогнозу погоди для кампаній Google Ads, Facebook і Instagram, YouTube і Programmatic RTB. Запускайте рекламу, змінюйте ставки та змінюйте рекламу зал...

Viloud

Viloud

viloud.tv

Viloud — це найпростіша онлайн-відеоплатформа для створення, потокової трансляції та монетизації власних телеканалів у прямому ефірі, лінійних і на замовлення. Його технологія дозволяє користувачам транслювати канали через вбудований або сторонній програвач для вашого веб-сайту, мобільний додаток аб...

Review Robin

Review Robin

getreviewrobin.com

Review Robin — це простий програмний інструмент, який допомагає вам легко (і навіть автоматично!) зв’язуватися зі своїми клієнтами та надіслати запит на перегляд онлайн, надіславши простий запит на перегляд електронною поштою або SMS. Review Robin проводить кожного кроку вашого клієнта, спрощуючи та...

ResponseSource

ResponseSource

responsesource.com

Визначення відповідних засобів масової інформації для презентації історії — важливе, але трудомістке завдання для будь-якого PR-фахівця. Вам потрібна актуальна, проста у використанні та інтелектуальна база даних медіа, щоб бути в курсі медіа, що постійно змінюється – база даних медіа-контактів Respo...

Genius Link

Genius Link

geniuslink.com

Geniuslink — найрозумніший у світі засіб скорочення URL-адрес. Створюйте посилання, які динамічно спрямовують користувачів до різних пунктів призначення залежно від їхніх пристроїв, операційних систем, країн і навіть дати кліку.

CallerReady

CallerReady

callerready.com

CallerReady — це платформа для маркетологів, які хочуть розширити свої дзвінкові кампанії. Плата за дзвінок, автоматизація від потенційного клієнта до дзвінка та динамічний розподіл дзвінків

BlogManagement

BlogManagement

blogmanagement.io

Blog Management — це платформа, яка дозволяє видавцям, блогерам і власникам веб-сайтів заробляти гроші, розміщуючи контент. Це надійна та надійна платформа, яка дозволяє вам законно продавати гостьові публікації та спонсорований вміст. Власники веб-сайтів можуть додавати свої веб-сайти на платформу ...

Approved Social

Approved Social

approvedsocial.io

Approved Social — це новаторська платформа, розроблена для революції в розробці, затвердженні та запуску цифрових маркетингових кампаній. За своєю суттю Approved Social — це механізм спільного зворотного зв’язку та схвалення, який дає змогу маркетинговим командам, агентствам і брендам оптимізувати с...

FeedWind

FeedWind

feed.mikle.com

FeedWind є одним із провідних постачальників повністю настроюваних і безкоштовних віджетів, які можна інтегрувати на будь-який веб-сайт за лічені хвилини! Деякі з найпопулярніших віджетів включають: RSS Віджет Facebook Віджет Twitter Віджет YouTube Віджет Календаря Google і список можна продовжувати...

Bulk Email Checker

Bulk Email Checker

bulkemailchecker.com

Інструмент перевірки електронної пошти базується на протоколі SMTP, що забезпечує найвищу точність і додаткову корисну інформацію для перевірки/перевірки будь-яких адрес електронної пошти. Введіть адресу електронної пошти та натисніть «Підтвердити», щоб дізнатися, як саме працює інструмент перевірки...

Adspyder

Adspyder

adspyder.io

AdSpyder — це майбутня цифрова рекламно-технічна платформа SaaS, яка допомагає окремим особам і компаніям аналізувати рекламні маркетингові кампанії своїх конкурентів і отримувати корисну інформацію, яку можна застосувати до їхніх рекламних кампаній і отримати від них вигоду. Використовуючи adspyder...

MarketMate AI

MarketMate AI

marketmateai.com

У MarketMate AI наша місія полягає в тому, щоб узгодити продажі та маркетинг, щоб посилити креативність і збільшити дохід. Ми прагнемо зробити генеративний ШІ більш зручним для реальних маркетингових робочих процесів. Будучи інтуїтивно зрозумілою B2B маркетинговою платформою на основі штучного інтел...

E-goi

E-goi

e-goi.com

E-goi — це інструмент автоматизації багатоканального маркетингу, який налічує понад 700 000 користувачів у всьому світі, що дозволяє будь-якій компанії (від мікроблогера до гігантської транснаціональної компанії) керувати всім циклом продажів, від захоплення потенційних клієнтів до конверсії та лоял...

Capsulink

Capsulink

capsulink.com

Capsulink — це програма для скорочення URL-адрес, призначена для захисту користувачів від втрати трафіку, пошкодження зовнішніх посилань і втраченого прибутку.

Shared Domains

Shared Domains

shared.domains

Зворотні посилання на домашню сторінку. Отримайте цінне зворотне посилання на домашню сторінку від 50 доларів США на рік. Ми шукали найкращий спосіб отримати найцінніші зворотні посилання за низькою ціною для рейтингу наших сайтів. Іншими словами, за 150 доларів ви отримуєте зворотне посилання з дом...

Fix Your Funnel

Fix Your Funnel

fixyourfunnel.com

Fix Your Funnel розширює базові функції Infusionsoft від Keap, включаючи текстові повідомлення та дзвінки. Функції включають: * Двостороннє надсилання текстових повідомлень * Автоматизовані текстові розмови для захоплення потенційних клієнтів * Повідомлення в Campaign Builder * Відстежувані посиланн...

HeadBidder

HeadBidder

headbidder.net

Зосередьтеся на основній частині вашого бізнесу, яка приносить гроші, використовуйте HeadBidder.net для механічної роботи з керування рекламою, яка автоматизована на платформі. Платформа керування ставками Header Bidding створена для видавців і професійних команд онлайн-реклами. Поєднує готові до ви...

QApop

QApop

qapop.com

QApop допоможе вам використовувати Quora як маркетинговий канал. За допомогою свого маркетингового інструменту ви можете: - Відкривати найкращі запитання про Quora - Штучний інтелект допоможе вам відповідати на запитання за лічені хвилини - Відстежувати запитання без відповідей за допомогою сотень п...

Nexweave

Nexweave

nexweave.com

Nexweave допомагає компаніям збільшити залученість і конверсії, надаючи гіперперсоналізовані зображення, GIF-файли та інтерактивні відео на веб-сторінках на всьому шляху клієнта. Понад 1500 відділів продажів і маркетингу довіряють нам свою електронну пошту, WhatsApp і персоналізацію цільової сторінк...

Websays

Websays

websays.com

Websays – це компанія, яка надає послуги з програмного забезпечення, зосереджена на веб-пошуку, обробці природної мови та машинному навчанні. Завдяки змішаній команді розробників і аналітиків даних ми задовольняємо потреби наших клієнтів у аналізі даних для роботи з великими обсягами неструктуровани...

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