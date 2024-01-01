Hockey Canada

Hockey Canada

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Вебсайт: hockeycanada.ca

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Hockey Canada — це національний керівний орган хокею в Канаді, який співпрацює зі своїми 13 філіями-членами та місцевими малими хокейними асоціаціями, щоб розвивати гру на всіх рівнях, включаючи малий хокей і національні збірні Канади.

Вебсайт: hockeycanada.ca

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