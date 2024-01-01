Hiya

Hiya

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Вебсайт: hiya.com

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Ваші клієнти та потенційні клієнти ігнорують ваші законні ділові дзвінки, тому що вони бачать невідомий номер і не знають, що це ви. Фірмовий ідентифікатор абонента Hiya Connect дозволяє компаніям відображати назву своєї компанії під час вихідних дзвінків на понад 400 мільйонів мобільних телефонів у всьому світі, включаючи 97% мобільного ринку США. Зростання кількості спаму, шахрайства та шахрайства підірвало довіру до голосового каналу. 87% споживачів не відповідають на дзвінок, коли бачать на екрані невідомий номер. Ця нездатність ефективно зв’язатися з клієнтами по телефону підриває рівень задоволеності та утримання клієнтів – і, зрештою, ваш результат. Фірмовий ідентифікатор абонента дозволяє компаніям контролювати, як їхні вихідні дзвінки відображаються на пристрої одержувачів дзвінка за кожним окремим номером телефону. Створіть кращу взаємодію з клієнтами та оптимізуйте свої вихідні дзвінки, додавши ідентифікацію до вихідних дзвінків за допомогою фірмового ідентифікатора абонента Hiya Connect.
Категорії:
Business
Провайдери VoIP

Вебсайт: hiya.com

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Альтернативи

Zoom Web

Zoom Web

zoom.us

Podium

Podium

podium.com

OpenPhone

OpenPhone

openphone.co

JustCall

JustCall

justcall.io

Twilio

Twilio

twilio.com

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

Nextiva

Nextiva

nextiva.com

CallHippo

CallHippo

callhippo.com

GoTo

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