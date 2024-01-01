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Журнал Hispanic Executive звертає увагу на найвпливовіших латиноамериканців у бізнесі, щоб допомогти зміцнити неперевершену економічну, політичну та соціальну владу спільноти. У Hispanic Executive ми формуємо діалог про культурну силу, якою є іспаномовне лідерство, і поширюємо голоси тих, хто стимулює зростання на глобальному ринку.

Вебсайт: hispanicexecutive.com

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