Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Hisaab» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Hisaab — це цілодобове онлайнове ERP-рішення на базі Інтернету, оснащене найновішими інструментами фінансового та бухгалтерського обліку та простим у використанні інтерфейсом інформаційної панелі.

Вебсайт: hisaab.pk

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