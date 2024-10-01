Альтернативи - HireLogic

UInclude

uinclude.com

UInclude – це платформа, яка забезпечує найбільш справедливий і ефективний процес найму для роботодавців. Наші технологічні рішення, засновані на даних і дослідженні поведінкової психології, допомагають організаціям підвищити якість і різноманітність своїх кандидатів, заощаджуючи при цьому час і гро...