Альтернативи - Hireflix
Indeed
indeed.com
Indeed – це всесвітня американська пошукова система для списків вакансій, пов’язана з працевлаштуванням, запущена в листопаді 2004 року. Це дочірня компанія японської Recruit Co. Ltd. зі спільними штаб-квартирами в Остіні, штат Техас, і Стемфорді, штат Коннектикут, з додатковими офісами по всьому св...
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank — це платформа навичок розробників, яка допомагає компаніям оцінювати розробників програмного забезпечення на основі кваліфікації. Понад 3000+ клієнтів у всіх галузях, у тому числі 5 із 8 провідних комерційних банків США, покладаються на автоматизовану оцінку навичок HackerRank, щоб оціни...
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments — це найдосконаліша платформа оцінювання кодування на ринку. Завдяки бібліотеці запитань щодо кодування, що містить понад 22 000 запитань, розподілених на понад 1000 навичок і понад 40 мов програмування, HackerEarth Assessments дає технічним рекрутерам і менеджерам з найму мо...
Metaview
metaview.ai
Зробіть кожне інтерв’ю неймовірним. Розширюючи свої команди, неможливо забезпечити послідовність і високу якість співбесід. Metaview надає унікальні дані та аналітику, а також практичний зворотний зв’язок, щоб допомогти інтерв’юерам удосконалитися. Результатом є щасливіші кандидати, менша упереджен...
Mettl
mettl.com
Онлайн-оцінювання стало простіше з Mercer | Інструменти віртуальної оцінки талантів Mettl. Найкраща компанія з дистанційної оцінки, яка проводить картографування організаційних і кадрових талантів, управління та залучення – спробуйте безкоштовну демонстрацію сьогодні!
Breezy HR
breezy.hr
Сучасний, простий продукт для наскрізного найму персоналу, який ви та ваша команда . Breezy спрощує весь процес найму; дає вам більше часу для спілкування з кандидатами завдяки автоматизації ручних завдань, таких як оголошення про вакансії, реклама на дошках вакансій, планування співбесід і подальші...
HireVue
hirevue.com
HireVue — це ваша наскрізна платформа для найму персоналу з програмним забезпеченням для відеоінтерв’ю, оцінюванням, текстовими інструментами найму та розмовними чат-ботами зі штучним інтелектом. Створіть швидший, справедливіший і зручніший процес найму за допомогою HireVue. Наше програмне забезпече...
iMocha
imocha.io
iMocha надає цілісну платформу та рішення для організацій для реалізації стратегії «Навички першочергово» через запатентовану платформу оцінки навичок і аналізу навичок наступного покоління на базі штучного інтелекту — для залучення талантів (FTE і контингент), а також для внутрішнього розвитку та у...
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal (раніше CodeFights) – це платформа оцінювання навичок, якою керує американська компанія BrainFights, Inc., місія якої полягає у виявленні, розвитку та просуванні технічних талантів. Заснована в 2014 році компанія CodeSignal зі штаб-квартирою в Сан-Франциско застосовує ігрову механіку, яка...
Codility
codility.com
Codility є партнером №1 для глобальних підприємств, які використовують оцінювання на основі навичок для створення сильних інженерних команд. Наша платформа технічної оцінки та проведення співбесід допоможе вам прийняти рішення про наймання на основі доказів, зменшити упередженість, заощадити час інж...
Spark Hire
sparkhire.com
Spark Hire — це проста у використанні платформа для проведення відеоінтерв’ю з понад 6000 клієнтів, які проводять відеоінтерв’ю в понад 100 країнах. З моменту запуску в 2012 році Spark Hire стала платформою для проведення відеоінтерв’ю, яка розвивається найшвидше. Організації будь-якого розміру вико...
TestGorilla
testgorilla.com
Ви наймаєте? Чи знаєте ви, що можете визначити найкращих кандидатів за допомогою оцінки талантів? TestGorilla надає вам найкращі інструменти для оцінки навичок претендентів на роботу та швидшого прийняття кращих рішень щодо найму. Наша бібліотека тестів на навички дає вам найкращу прогнозну цінність...
Workable
workable.com
Як зараз, так і особливо в найближчі роки, кожна компанія намагатиметься використовувати потужність штучного інтелекту для підвищення ефективності та продуктивності всіх функцій і відділів. Ця швидка зміна поведінки, спричинена широким впровадженням штучного інтелекту, докорінно змінить ландшафт рек...
ZenHR
zenhr.com
У ZenHR ми прагнемо забезпечити спокій наших користувачів. ZenHR — це не просто чергове програмне забезпечення для кадрів; це трансформаційний HR-досвід, створений, щоб допомогти відділам кадрів і співробітникам досягти стану дзен. З нашими локалізованими функціями та інтерфейсом, включаючи трудове ...
Interviewer.AI
interviewer.ai
Наша платформа ATS Lite автоматизує 80% процесу попереднього відбору за допомогою односторонніх відеоінтерв’ю на основі штучного інтелекту. Перевіряйте кандидатів ефективніше. Отримайте знижку 50% цього місяця з промокодом INTERVIEW50. Дозвольте нам визначити ваших найкращих кандидатів, щоб ви могли...
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, переможець 2021 SIA за найінноваційнішу HR-технологію, надає рішення для найму, включаючи віртуальне оцінювання, кодування/відеоінтерв’ю, екранних ботів тощо для масштабування найму висококваліфікованих спеціалістів для підприємств, кадрових фірм і MS...
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust революціонізує наймання за допомогою Braintrust AIR, першої та єдиної в світі наскрізної платформи рекрутингу зі штучним інтелектом. Навчаючись людському розумінню та приватним даним, Braintrust AIR скорочує час найму з місяців до днів, миттєво підбираючи для вас попередньо перевірених кв...
Vocal Video
vocalvideo.com
У минулому створення відеовідгуків було надзвичайно дорогим і займало багато часу. Організаціям залишилося мати справу з DIY відео, дорогими агентствами або зменшенням прибутку від текстових оглядів. Vocal Video — це єдина платформа відеовідгуків, яка неймовірно спрощує збір, редагування та обмін кр...
Searchie
searchie.io
Searchie — це найбільш гнучке, просте у використанні рішення для створення, організації та обміну вмістом. Цифрові курси, сайти членства, коучинг тощо!
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt — це глобальна платформа найму, яка допомагає компаніям, що швидко розвиваються, знаходити, залучати та наймати найкращих у світі талантів. Наш алгоритм миттєво підбирає роботодавців за талантами на основі їхніх конкретних вимог у країнах, регіонах і часових поясах, а також передові інструм...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing від VidCruiter — найдосконаліша у світі платформа відеоінтерв’ю. Наша система пропонує попередньо записані відеоінтерв’ю та відеоінтерв’ю в прямому ефірі, які можна налаштувати відповідно до будь-якого сценарію найму, і допомогла компаніям будь-якого розміру знайти кращих кандидатів ...
Jobvite
jobvite.com
Jobvite Inc. – корпорація з програмного забезпечення та найму персоналу в Індіанаполісі, штат Індіана. Jobvite — це програмне забезпечення для відстеження кандидатів і рекрутингова платформа, яка допомагає тисячам компаній знаходити, наймати та залучати найкращих талантів.
Willo
willo.video
Зменшіть витрати та прискоріть процес найму за допомогою улюбленої платформи для відеоінтерв’ю кандидатів. Незалежно від того, чи проводите ви співбесіду з дюжиною чи двома тисячами кандидатів, Willo може з вами розширити масштаб. У всіх планах ви матимете доступ до цілодобової підтримки від експерт...
RecRight
recright.com
RecRight переносить найм у 21 століття за допомогою інтуїтивно зрозумілого універсального відеоінструменту найму. Ви можете оголосити відкриту вакансію, отримувати заявки та оцінювати кандидатів в інструменті підбору персоналу. Записане відеоінтерв'ю дає вам можливість побачити людей, які стоять за ...
eRecruiter
erecruiter.pl
Ефективний і зручний підбір персоналу. eRecruiter — це найпопулярніша платформа управління підбором персоналу в Польщі, яку щодня використовують тисячі рекрутерів для пошуку заявок на роботу, зв’язку з кандидатами та співпраці з бізнесом з одного місця. Ця система також допомагає керувати умовами зг...
TurboHire
turbohire.co
TurboHire — це комплексна платформа для автоматизації підбору персоналу, створена для вирішення різноманітних завдань підбору персоналу. Інструмент інтегрує автоматизацію та інтелект на кожному етапі процесу найму. Створений для великого обсягу найму, він оптимізує процес масштабування команд за ко...
ApplicantPro
applicantpro.com
Ми допомагаємо компаніям наймати краще! У цьому конкурентному та хаотичному середовищі працевлаштування залучити та найняти найкращих людей може бути проблемою! ApplicantPro пропонує настроювані рішення, які відповідають вашим унікальним потребам найму!
Ducknowl
ducknowl.com
Ducknowl — це платформа для перевірки й оцінки талантів, яка допомагає рекрутерам і кадровим агентствам за лічені секунди визначити найкращих кандидатів. Ducknowl використовує відеоінтерв’ю, відбір резюме, оцінку навичок, нагляд за ШІ та інструменти обміну відеоповідомленнями, щоб зібрати всі дані к...
BarRaiser
barraiser.com
Будьте об’єктивними та приймайте кращі рішення щодо найму з BarRaiser. Власна платформа BarRaiser Hiring Platform дає рекрутерам, менеджерам з найму, менеджерам із залучення талантів і керівникам відділу кадрів можливість користуватися перевагами допомоги в режимі реального часу, отримувати доступ д...
Shortlister
shortlister.com
Shortlister — це рішення для проведення співбесід для підприємств, які наймають багато працівників у великих географічних регіонах. Основна мета — захистити менеджерів з найму від особистої зустрічі з невідповідними кандидатами, якщо це потребує значних витрат. Щомісяця Shortlister проводить співбес...