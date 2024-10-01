Альтернативи - Hirect

Betterleap

betterleap.com

Betterleap — це платформа вихідного рекрутингу на базі штучного інтелекту, яка безперешкодно об’єднує всіх, хто бере участь у процесі рекрутингу. Кожен, від внутрішніх рекрутерів і менеджерів з найму до рекрутингових фірм, підрядників і венчурних компаній, може підключитися до Betterleap, щоб шукати...