Альтернативи - Hirect
Zoho Recruit
zoho.com
Швидший найм, кращий найм. Zoho Recruit — це хмарна система відстеження кандидатів, створена для надання різноманітних наскрізних рішень найму для кадрових агентств, корпоративних відділів кадрів і тимчасової робочої сили. Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому програмному забезпеченню наймання перс...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для кадрової галузі. Понад 10 000 компаній покладаються на хмарну платформу Bullhorn, щоб забезпечити свої кадрові процеси від початку до кінця. Штаб-квартира Bullhorn розташована в Бостоні, а офіси – по всьому світу. Компанія очолюється з...
Manatal
manatal.com
Manatal — це наступне покоління програмного забезпечення для підбору персоналу. Просту у впровадженні та створену з використанням новітніх технологій, платформу було розроблено, щоб оптимізувати та спростити процеси підбору персоналу від сорсингу до адаптації та далі. Наймайте краще та швидше, об’єд...
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly для тимчасового персоналу. Програмне забезпечення для планування співробітників Zoho Workerly дозволяє агентствам керувати своїми клієнтами та тимчасовими базами даних, планувати роботи на основі вимог клієнта, створювати табелі та надсилати рахунки-фактури в одному інтерфейсі.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM — це система відстеження кандидатів. Recruit CRM використовується в понад 60 країнах і має такі потужні функції, як аналізатор резюме, мобільний додаток, інтеграція API, клієнт електронної пошти та сотні безкоштовних дошок вакансій.
JobAdder
jobadder.com
**Програмне забезпечення ATS**, створене для кадрових агентств і внутрішніх команд — усі вакансії, кандидати, комунікація та завдання оптимізовані за допомогою зручної інформаційної панелі JobAdders, яку можна налаштувати. JobAdder — це повністю хмарна система, яка надає сучасному користувачеві повн...
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — це найкраща система ATS, CRM і VMS з підбору персоналу, орієнтована на ваш успіх! JobDiva пропонує рекрутерам необмежену безкоштовну підготовку щодо свого рішення для підбору персоналу та підбору персоналу, включаючи збір резюме та відстеження кандидатів. Замовте безкоштовну демонстрацію в...
Crelate
crelate.com
Crelate — це сучасне, швидке, повнофункціональне рішення для відстеження кандидатів, CRM для підбору персоналу та керування взаємовідносинами з талантами, створене спеціально для агенцій з пошуку кадрів, фірм з пошуку керівників і професійних корпоративних рекрутерів. Crelate пропонує всі функції, я...
Loxo
loxo.co
Loxo є платформою №1 Talent Intelligence Platform і світовим лідером у сфері програмного забезпечення для рекрутингу. Застарілої ОВР, як ми її знаємо, не буде існувати через 5 років. Loxo був розроблений, щоб керувати повним життєвим циклом набору персоналу за допомогою єдиної програмної платформи с...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin — це комплексна платформа для управління взаємовідносинами з клієнтами, системи відстеження заявників і управління людськими ресурсами на основі штучного інтелекту. Завдяки інтегрованому підходу до продажів, підбору персоналу та персоналу Oorwin забезпечує феноменальне зростання кадрового пот...
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow — це сучасне програмне забезпечення для відстеження кандидатів і CRM, вбудоване в одне ціле. Recruiterflow містить такі функції, як розширення Chrome для пошуку в один клік, автоматизовані послідовності електронних листів, інтеграція дощок вакансій і співпраця, щоб допомогти вам відсте...
Whippy
whippy.ai
Whippy — це потужна комунікаційна платформа для SMS і електронної пошти, розроблена для підвищення продуктивності бізнесу та залучення клієнтів за допомогою технологій автоматизації та штучного інтелекту. Основні продукти включають командну папку вхідних повідомлень, кампанії, автоматизацію, інтегра...
100Hires
100hires.com
Зручна система відстеження заявників: безкоштовний план, інтеграція Gmail і календаря. Швидше залучайте, співбесіду та наймайте найкращих кандидатів. Використовується стартапами, малими та середніми підприємствами та великими компаніями, такими як Siemens і Magna. Створіть свою базу даних резюме: ан...
CATS
catsone.com
CATS допомагає тисячам компаній з усього світу задовольнити потреби в наймі. Наші клієнти покладаються на нас, щоб допомогти їм розвиватися, починаючи з рекрутингових центрів і закінчуючи операціями зі списку Fortune 500.
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM — це комплексне програмне забезпечення для підбору кадрів із підтримкою штучного інтелекту (ШІ) для кадрових фірм і професіоналів з підбору персоналу. Його найрентабельніша хмарна платформа для залучення талантів і управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), яка допомагає кадровим фір...
WorkBright
workbright.com
WorkBright усуває вузькі місця, які уповільнюють наймання, тож ви можете змусити нових співробітників працювати у 8 разів швидше без шкоди для безпеки чи точності. Ефективна адаптація зміцнює команди, сприяє міцним зв’язкам і сприяє задоволенню співробітників. Почніть роботу з найкращим програмним з...
RemoteMore
remotemore.com
На нашому маркетплейсі ви легко і швидко знайдете кваліфікованих розробників.
Zerocoder
zerocoder.com
Zerocoder миттєво зв’язує компанії з перевіреними розробниками та дизайнерами без коду. Усі ваші завдання розробки за одну фіксовану щомісячну плату на хмарній платформі для автоматизації будь-яких бізнес-процесів або розробки програмного забезпечення. Ви досягаєте успіхів кожного робочого дня. Топо...
Betterleap
betterleap.com
Betterleap — це платформа вихідного рекрутингу на базі штучного інтелекту, яка безперешкодно об’єднує всіх, хто бере участь у процесі рекрутингу. Кожен, від внутрішніх рекрутерів і менеджерів з найму до рекрутингових фірм, підрядників і венчурних компаній, може підключитися до Betterleap, щоб шукати...
StaffingSoft
staffingsoft.com
Програмне забезпечення для підбору персоналу для рекрутерів і спеціалістів з людських ресурсів. StaffingSoft – це загальнокорпоративна система відстеження кандидатів, яка пропонує повний набір інструментів, які ефективно інтегрують і оптимізують пошук, утримання та управління кандидатами, співробітн...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute трансформує маркетингову атрибуцію в медіа-мовленнях, використовуючи технологію на базі штучного інтелекту, яка надає показники ефективності майже в реальному часі для реклами в усіх форматах трансляції, включаючи заплановані та позапланові рекламні ролики (читання в реальному час...
hireEZ
hireez.com
hireEZ — це відзначена нагородами наскрізна платформа для виїзного набору персоналу, яка централізує всі зусилля з набору для найму великих і малих команд, щоб полегшити вихідний набір. Відчуйте швидкий і простий ШІ-пошук у понад 800 млн відкритих веб-профілів і на 45+ платформах. Автоматизуйте та с...
iSmartRecruit
ismartrecruit.com
iSmartRecruit — це хмарна технологія рекрутингу зі штучним інтелектом, розроблена для вирішення унікальних завдань, з якими стикаються кадрові агентства, кадрові фірми, фірми з пошуку керівників і внутрішні відділи кадрів. iSmartRecruit працює в більш ніж 70 країнах і підтримує 14 мов, у тому числі ...
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire — це система відстеження претендентів (ATS) від Trakstar. Легко керуйте резюме, залучайте кандидатів із різноманітних джерел, керуйте своїм веб-сайтом про кар’єру, співпрацюйте з командою найму та створюйте звіти про свої зусилля з підбору персоналу – усе за допомогою одного рішення. Hire допом...
Top Echelon
topechelon.com
Рекрутингове програмне забезпечення Top Echelon об’єднало потужні функції відстеження кандидатів (ATS) і взаємовідносин з клієнтами (CRM) в одне рішення для підбору персоналу, призначене для оптимізації процесу підбору персоналу для команд найму, починаючи з 67,15 доларів США за користувача на місяц...
WurkNow
wurknow.com
WurkNow — це платформа наступного покоління для підбору кадрів і управління робочою силою, яка дає підприємствам можливість вибору. Вони можуть скористатися перевагами нашої повністю інтегрованої наскрізної платформи або додати ракетне паливо до своїх поточних технологічних наборів за допомогою моду...
Crewsnap
crewsnap.com
CrewSnap — це передова програмна платформа, унікально розроблена для кадрових фірм, призначена для оптимізації тонкощів кадрових операцій і підвищення ефективності організації. Це комплексне рішення керує всіма аспектами кадрових процесів, від керування робочим процесом і подання кандидатів до взаєм...
Longlist
longlist.io
Longlist — це рекрутингова CRM і ATS для швидкозростаючих компаній з підбору персоналу.
TalentRecruit
talentrecruit.com
TalentRecruit — це система відстеження кандидатів (ATS) на базі штучного інтелекту та програмне забезпечення для найму, розроблене для спрощення процесу найму як для малого, середнього, так і для підприємств. Система дозволяє рекрутерам ефективно знаходити, залучати та залучати найкращих талантів. ...
Bilflo
bilflo.com
Bilflo розуміє необхідність інтегрованих рішень, а не наскрізних рішень. Bilflo було розроблено з відкритими API для інтеграції у вашу поточну бізнес-екосистему, поєднуючи ваш фронт-офіс (ATS, CRM) із бек-офісними процесами (управління часом, заробітна плата, бухгалтерія), усуваючи потребу вручну вв...